Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Poliţişti italieni, bătuţi şi muşcaţi de o româncă prinsă în timp ce fura un televizor, în Sardinia

Publicat:

O româncă de 40 de ani, surprinsă în timp ce voia să fure un televizor, a fost reținută în  Sardinia, după ce a atacat poliţiştii cu pumnii şi picioarele, pe unul dintre ei chiar muşcându-l.

Românca violentă a fost reţinută de carabinieri. FOTO Shutterstock
Românca violentă a fost reţinută de carabinieri. FOTO Shutterstock

Incident violent în orașul Olbia, în nordul Sardiniei, unde o româncă în vârstă de 40 de ani a fost reținută de autorităţile italiene după ce a fost prinsă încercând să sustragă un televizor dintr-un apartament.

Femeia îi cunoştea pe proprietarii locuinţei, dar a pătruns în apartament fără permisiune şi a fost surprinsă înainte să părăsească locul.

Proprietarii au sunat imediat la poliție, iar la sosirea forțelor de ordine situația a escaladat rapid. Românca s-a opus intervenției, lovind poliţiştii cu pumni, picioare și genunchi și, în timpul imobilizării, chiar l-a mușcat pe unul dintre agenți, scrie presa italiană.

După ce forțele de ordine au reușit să o încătușeze, femeia a fost dusă la secția de poliție pentru audieri.

Parchetul din Tempio Pausania a preluat cazul, iar procurorul de caz a decis aplicarea unei măsuri de control judiciar, care o obligă să se prezinte zilnic la semnătură la secția de poliție, în așteptarea continuării anchetei.

Autoritățile italiene investighează în continuare toate circumstanțele incidentului, pentru a stabili dacă faptele de tentativă de furt și agresiune împotriva carabinierilor vor fi judecate ca acte separate sau într-un singur dosar penal.

