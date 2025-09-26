O româncă de 24 de ani este acuzată că a ucis cu zeci de lovituri de cuţit un bătrân de 81 de ani, în Franța

Scene de groază la Tournus, un orăşel din centrul Franţei. O tânără de 24 de ani, cu cetăţenie română, a fost pusă sub acuzare după ce ar fi ucis, cu multiple lovituri de cuţit, un bărbat de 81 de ani. Victima a fost găsită în apropierea gării, într-o baltă de sânge.

Potrivit procurorului republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, românca este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracţiune”, fără ca natura acesteia să fie precizată.

Suspecta a fost plasată în arest preventiv la penitenciarul din Dijon, relatează AFP.

Femeia a fost identificată după imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi pe baza mărturiilor strânse de anchetatori.

Victima, un bărbat de 81 de ani, a fost descoperită sâmbătă dimineaţă în apropierea gării din Tournus, prezentând multiple plăgi prin înjunghiere.

Vecinii din zonă sunt şocaţi de violenţa crimei şi spun că nu îşi pot imagina ce ar fi putut declanşa un asemenea gest.

Cazul a fost tratat, inițial, ca omor calificat, însă încadrarea juridică a fost schimbată în omucidere, întrucât nu au existat probe suficiente pentru a demonstra premeditarea.

Ancheta este în desfăşurare.