O româncă a murit pe o plajă din Italia: a intrat în mare și i s-a făcut rău, sub privirile soțului

O româncă stabilită la Follonica, Italia, a murit duminică pe o plajă. femeia în vârstă de aproape 64 de ani se afla la mare împreună cu soțul său, când a intrat în apă pentru o baie, în zona plajei Tre Palme.

Potrivit presei italiene, femeii i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Câțiva turiști aflați în apropiere au observat-o și au scos-o imediat la mal. Printre cei prezenți se afla și un medic, care a început manevrele de resuscitare, folosind și defibrilatorul instalat pe plajă.

Între timp, la fața locului au ajuns echipajele de salvare și elicopterul medical.

Medicii au încercat minute în șir să o readucă la viață, însă toate eforturile au fost în zadar. Decesul a fost constatat pe plajă.

Poliția locală a fost chemată pentru verificări, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la morga din Grosseto, unde va rămâne până la avizul magistraților.

Potrivit primelor informații, femeia ar fi suferit un infarct.

Teodorina Mihailă era lucra ca vânzătoare ambulantă în piețele săptămânale din Follonica.