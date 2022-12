O româncă a dispărut în Marea Britanie. Florina Lungu este de negăsit din 14 decembrie

Dispariția româncei a fost anunțată pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook a Poliției din Merseyside. "Suntem din ce în ce mai îngrijorați", transmit polițiștii britanici.

Oamenii legii din Marea Britanie fac apel la ajutor pentru găsirea femeii în vârstă de 44 de ani din Litherland, dată dispărută.

„Florina Lungu a fost văzută ultima dată miercuri, 14 decembrie, pe Ince Avenue și suntem din ce în ce mai îngrijorați cu privire la locul unde se află și la bunăstarea ei. Florina este o româncă albă, are 1,80 m înălțime, constituție medie și păr negru și drept până la umeri. Are tatuaje pe antebrațe și o inimă cu un cardiograf sub clavicula dreaptă”, se arată pe pagina de Facebook a. Poliției din Merseyside.

Se știe că Florina vizitează zona Sefton din Merseyside. Polițiștii britanici cer sprijin.

Oricine a văzut-o pe Florina sau știe unde se află este rugat să contacteze Centrul de contact al poliției din Merseyside, să sune la 101 sau să raporteze observațiile AICI.

Amintim că în luna mai a acestui an, Ștefan Ioniță, un tânăr de 21 de ani, care locuia în Mehren, o comună din landul german Renania-Palatinat, a fost dat dispărut. De atunci mama lui l-a căutat cu disperare și a ajuns până în Elveția, unde el a fost văzut pentru ultima oară, însoțit de o tânără misterioasă.

În vara anului trecut, un tânăr din Târgu Neamţ a dispărut misterios la graniţa dintre Slovacia şi Ungaria, nemaiîntorcându-se la maşină după ce a plecat să cumpere apă.