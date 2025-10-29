Video O pisică din blocul afectat de explozie din Rahova s-a reîntâlnit cu stăpâna sa. „Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo”

O pisică a fost recuperată din blocul afectat de explozie din sectorul 5, București. Atunci când a ajuns înapoi la stăpâna sa, femeia a izbucnit în lacrimi.

„Thomas a fost recuperat din blocul afectat de deflagrație din sectorul 5, București. Mulțumim domnului Lupescu, din cadrul Biroului Criminalistică, pentru susținerea acordată în acest demers.

Emoția revederii dintre Thomas și familia sa este sursa de energie de care avem nevoie pentru a putea continua.

Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo, nu ne dăm bătuți. Așteptăm cu nerăbdare să asistăm la astfel de momente și în cazul celorlalte pisicuțe aflate în zona afectată”, transmite Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare.

Sursă video: Facebook/ Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare

În prezent, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România și POT pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia produsă recent în Rahova.

Comisia parlamentară va avea rolul de a stabili succesiunea exactă a evenimentelor care au condus la explozie; de a identifica eventuale erori, neglijențe sau întârzieri în intervenția autorităților; de a verifica modul în care au acționat instituțiile cu atribuții în domeniul gazelor și al situațiilor de urgență; de a determina responsabilitățile instituționale și eventualele carențe legislative.

De asemenea, autoritățile au efectuat 8 percheziții domiciliare miercuri dimineață, în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în cartierul Rahova din Capitală. Descinderile au loc atât la persoane fizice, cât și juridice.

Sunt ridicate documente și unități de stocare de informații relevante pentru dosar.

Explozia din Rahova, produsă în urmă cu aproape două săptămâni, a făcut victime și a provocat distrugeri majore. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite.

„În urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane”, a transmis Poliția Română.