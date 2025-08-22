O fată de 11 ani din Mehedinți, cu probleme psihice, a fugit de acasă. Polițiștii cer ajutorul populației

O fată de 11 ani, dintr-o comună județul Mehedinți, este căutată de polițiști după ce joi seară, 21 august, a fugit de acasă.

Fata era luată în plasament de o familie din satul Burila Mică, județul Mehedinți, și, după două ore în care a încercat să o găsească, asistentul maternal a sunat la 112.

Autoritățile au căutat-o în curțile vecinilor, în clădiri părăsite, pe străzi lăturalnice și au vorbit cu câțiva localnici care susțin că au văzut-o mergând pe bicicletă, scrie ProTV.

Copila are probleme psihice și cei care o au în grijă spun că a mai plecat de acasă în trecut.

Mirela Ramona Sibinescu are 1 metru 30 înălțime, 35 de kilograme, păr blond, lung și ochi albaștri.

La momentul dispariției, fetița purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.