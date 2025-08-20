Mobilizare impresionantă de forțe pentru căutarea unui copil de 14 ani, dat dispărut în Snagov. Unde a fost găsit

Un copil de 14 ani, dintr-o familie cu probleme, dat dispărut marți, în Snagov (județul Ilfov), a fost găsit miercuri dimineața, după o mobilizare impresionantă de forțe.

Băiatul a fost găsit la marginea unei păduri din Ilfov, într-un adăpost improvizat. Potrivit polițiștilor, minorul nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Adolescentul provine dintr-o familie cu probleme şi se afla grija asistenţilor sociali, într-un centru din judeţul Ilfov, potrivit Observator.

Cu doar câteva zile în urmă, fusese scos, pe semnătură, din instituţie de o rudă, pentru a mai petreace timp şi în sânul familiei.

Când trebuia să revină în centrul DGASPC, minorul a dispărut.

„La data de 19 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Snagov au fost sesizaţi prin apel 112 de către o femeie cu privire la faptul că, în data de 19 august a.c., în jurul orei 13:30, un minor de 14 ani, care se afla în grija sa, a plecat din locuința comună din comuna Snagov, sat Ghermănești și nu a mai revenit”, preciza, marți, PJ Ilfov.

Mobilizare impresionantă pentru găsirea copilului dispărut

Zeci de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, ajutaţi de câini şi tehnologie de ultimă generaţie, au pornit în căutarea lui, iar miercuri dimineață l-au găsit.

„Asociaţia noastră a participat cu un număr de peste 10 maşini de teren. Ne-am împărţit pe mai multe echipe şi am încercat fiecare maşină să străbatem cât mai mult putem din această pădure", a declara Paul Dorneanu, fondator Asociația Salvatorilor Voluntari, potrivit sursei citate.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un copil de 9 ani a fost dat dispărut după ce tatăl său a anunţat Poliţia că minorul a plecat de la o stână din comuna Vişineşti, județul Dâmboviţa, şi nu a mai revenit. Polițiștii l-au găsit a doua zi.