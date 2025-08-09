Al doilea copil dispărut de pe litoralul românesc. Un băiat de 9 ani a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord

Polițiștii sunt în alertă, după ce un alt copil de 9 ani a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. El este din județul Argeș și venise cu părinții în vacanță, la mare.

„Sâmbătă, în jurul orei 17.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția lui Andreas Nicolae Calenciuc, de 9 ani, din județul Argeș.

În cursul zilei de astăzi, minorul a plecat în mod voluntar de pe o plajă din Mamaia Nord”, a transmis IPJ Constanța.

Polițiștii fac un apel către populație să ajute cu informații.

„Cetățenii care pot furniza informații referitoare la această persoană sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, a mai transmis IPJ Constanța.

Tot în cursul zilei de sâmbătă, o fetiță de 9 ani, din Dâmbovița, a dispărut de pe o plaja din Năvodari. Ea a fost găsită câteva ore mai târziu de polițiști.