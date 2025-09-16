search
Marți, 16 Septembrie 2025
„O fâstâceală". Fostul șef SRI Hellvig critică reacția MApN în incidentul cu drona rusească: „Arată slăbiciune"

Publicat:

Fostul director al Serviciului Român de Informații Eduard Hellvig critică reacția și modul în care Ministerul Apărării Naționale (MApN) a comunicat în cazul dronei rusești care a pătruns, în weekend, în spațiul aerian al țării noastre. „Bâlbâiala de la biroul cu steaguri arată slăbiciune politică”, a spus acesta. 

Eduard Hellvig FOTO: Arhivă
Eduard Hellvig FOTO: Arhivă

„Sâmbătă către seară, o dronă somnambulă ne-a vizitat dinspre dormitorul golanilor. Cum scrie și la primul ajutor, cu somnambulii trebuie să fii delicat: nu lași cuțite la vedere, le eliberezi traseul, îi ferești de taburete lăsate alandala și îi duci ușurel înapoi în pat. Am făcut și noi cum scrie la carte, cu notabila excepție a ultimului gest, care ne-a fost inaccesibil; cum spuneam, în dormitor era plin de golani. Așa că am îndreptat-o ușurel către mai departe, să-și găsească bun culcuș unde o ști”, a scris fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, pe X.

Eduard Hellvig spune că militarii au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o „situație delicată”, însă a mesajul ministrului apărării este „o fâstâceală în fața provocării”.

„Știm, decizia de a lovi drona stătea legal în mâinile piloților de vânătoare. Iar în cer, câteodată, nu e ca pe Pământ. Oamenii au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ. Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată. În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea <trigger happy. Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea.>. 

Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, în cer și pe pământ, parcă așteptam ceva asumare politică, un pic de protejare a unor militari aflați la datorie. Cumva să ni se spună că <băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.> În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei. Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră.”, a transmis fostul șef SRI. 

„O fâstâceală în fața provocării”

În opninia acestuia, incidentul lovește în „atitudinea politică a tuturor forțelor care au consimțit să sprijine Ucraina în ultimii trei ani”.

„Erodează baza bunei credințe și strecoară un sentiment de îndoială: este oare politicul la aceiași parametri de pricepere cu militarii din subordine? Faptul că drona a fost remarcată de sisteme, că a fost reperată, identificată și însoțită poate fi o modalitate de gestionare potrivită. Decizia profesională de la manșă denotă calcul calm și cumpătare. Însă bâlbâiala de la biroul cu steaguri, explicațiile la explicații, degetul îndreptat către echipaj arată slăbiciune politică nepotrivită cu vremurile. O fâstâceală în fața provocării. Ratarea unei bune ocazii de a răspunde cu sec <V-am văzut, am fost acolo, vom lua în continuare măsurile cele mai potrivite.>”, a mai scris Eduard Hellvig, pe X.

În consecință, spune Eduard Hellvig, conducerea politică a apărării naționale trebuie „să își ridice nivelul de evaluare a situațiilor și să înțeleagă că forța nu înseamnă neapărat foc la gura țevii. Trebuie statură, putere mentală, orientare și nervi de fier. Momentan, raportat la realități, singurul ministru al apărării care se menține în standarde rămâne, din păcate, Adrian Bumbescu”, a spus spus acesta. 

Reamintim că o dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05.

Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail, părăsind ulterior spațiul aerian în dreptul localității Pardina și îndreptându-se înapoi spre Ucraina. 

