Alertă maximă în nordul Dobrogei: Două avioane F16 au fost ridicate de la sol și au detectat o dronă în spațiul aerian al României

Un mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă seara în nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, însă autoritățile dau asigurări că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse.

UPDATE 19.20 La ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o pana la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer.

UPDATE 19:10 Epava unei drone rusești s-a prăbușit, sâmbătă, la Chilia.

Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea pentru a supraveghea şi pentru a vedea ce se întâmplă în spaţiul aerian românesc.

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, în urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție, potrivit ziarulamprenta.ro.

Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

„Reamintim populației că teritoriul României nu este ținta atacurilor Federației Ruse. Totodată, adresăm rugămintea ca cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica și să anunțe la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 orice situație care le pune în pericol siguranța ori dacă au nevoie de ajutor“, au transmis autoritățile.

IGSU: „Teritoriul României nu reprezintă o țintă a atacurilor Federației Ruse"

IGSU a precizat că teritoriul României nu reprezintă o țintă a atacurilor Federației Ruse și a recomandă cetățenilor să respecte măsurile de siguranță transmise de autorități și să respecte instrucțiunile emise prin sistemul RO-Alert.

Populația este sfătuită să raporteze la 112 orice situație care le poate pune în pericol siguranța.

Pe grupurile de Telegram ucrainene, Odessa anunță atacuri cu rachete balistice lansate din Rusia si drone care se îndreaptă spre zona Chilia-Izmail, dinspre mare.

Potrivit Antena 3 CNN, două avioane F16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația din spațiul aerian al României.

Urmează ca avioanele să revină la sol la momentul în care piloții își vor încheia misiunea.