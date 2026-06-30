Video O dronă cu încărcătură explozivă a fost găsită într-un lan de rapiță în județul Tulcea. Momentul în care este detonată

O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din județul Tulcea, în zona localității Rachelu, autoritățile intervenind pentru neutralizarea acesteia prin detonare controlată, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Imagini de la MApN

Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat luni, 29 iunie, că în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la 112 de către un localnic, existența unor fragmente de dronă.

Echipe specializate ale MApN și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul.

În urma evaluării situației, aceștia au confirmat prezența unei încărcături explozive.

„Încărcătura a fost detonată controlat, la fața locului, în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a tramsmis MApN.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Datele preliminare rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialiști indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apararii aeriene adoptate dupa incidentele grave de la Galati.

De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național și au fost identificate, în aproximativ 50 de situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României.

Numai în anul 2026 au fost înregistrate 33 de atacuri în apropierea frontierei, iar, ca măsură de protecție și monitorizare a spațiului aerian, aeronavele aflate în serviciul de poliție aeriană au fost ridicate în 26 de situații.

Tot în acest an au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național și au fost identificate, în 14 situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României.