O asistentă de la Spitalul Clinic de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului

O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct sâmbătă dimineață, în timpul serviciului. Angajata unității medicale a fost salvată de colegi.

„Intervenția rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenței medicale de specialitate, iar pacienta se află în viață, sub tratament și atenta supraveghere a medicilor specialiști.

Suntem alături de colega noastră și de familia ei în aceste momente dificile și îi transmitem întreaga susținere și gânduri de însănătoșire grabnică”, au transmis reprezentanții spitalului.

Se întâmplă la o zi după ce doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, cauza decesului urmând să fie stabilită prin expertiză medico-legală.

Această tragedie vine după decesul medicului Ștefania Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită, pe 28 octombrie, fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă.

Managerul unității și colegii au vorbit despre burnout, explicând că doctorița făcea și câte șapte gărzi pe lună.