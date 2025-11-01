Astăzi, 1 noiembrie, familia, prietenii și colegii o conduc pe ultimul drum pe doctorița Ștefania Szabo, înmormântată la Cimitirul Tudor Vladimirescu din sectorul 5 al Capitalei. Scenele dinaintea ceremoniei funerare sunt copleșitoare.

Mama și sora tinerei medic au fost surprinse în fața bisericii unde are loc slujba. Femeia care i-a dat viață abia se mai poate ține pe picioare, durerea și suferința fiind vizibile pe chipul ei. Atmosfera este una sfâșietoare, plină de lacrimi și tăcere, relatează WOWBiz.

Este o durere de nedescris pentru familia Ștefaniei Szabo, spun apropiații. Medicul, găsit fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, este condus astăzi la groapă de rude și prieteni care au venit să-și ia rămas-bun.

Imaginile surprinse înainte de înmormântare arată suferința imensă a celor dragi. Un bărbat, despre care martorii spun că ar fi fratele Ștefaniei, stă în fața bisericii, vizibil devastat.

Sursa video: WOWBiz

Ancheta privind moartea doctoriței continuă

Între timp, ancheta în cazul morții Ștefaniei Szabo continuă. În cabinetul ei a fost găsită o seringă goală, în care se presupune că s-ar fi aflat un anestezic puternic. Tot acolo au fost descoperite și cutii cu sedative.

Procurorii au dispus efectuarea unei analize toxicologice pentru a stabili ce substanțe se aflau în organismul medicului la momentul decesului. Autoritățile au verificat și mașina Ștefaniei, după ce mai mulți colegi au declarat că au văzut-o cu o branulă în mână în timpul programului de lucru.

Prietena doctoriței, despre ultimele zile ale Ștefaniei Szabo

O prietenă apropiată a doctoriței a oferit o declarație emoționantă, respingând ipoteza unei intenții de a-și face rău.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat aceasta.

Tragedia morții Ștefaniei Szabo, o tânără de doar 37 de ani, continuă să lase în urmă lacrimi și întrebări fără răspuns.