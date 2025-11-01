search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare înainte de înmormântare

0
0
Publicat:

Astăzi, 1 noiembrie, familia, prietenii și colegii o conduc pe ultimul drum pe doctorița Ștefania Szabo, înmormântată la Cimitirul Tudor Vladimirescu din sectorul 5 al Capitalei. Scenele dinaintea ceremoniei funerare sunt copleșitoare.

Imagini de la înmormântarea doctoriței Ștefania Szabo FOTO: WOWBiz
Imagini de la înmormântarea doctoriței Ștefania Szabo FOTO: WOWBiz

Mama și sora tinerei medic au fost surprinse în fața bisericii unde are loc slujba. Femeia care i-a dat viață abia se mai poate ține pe picioare, durerea și suferința fiind vizibile pe chipul ei. Atmosfera este una sfâșietoare, plină de lacrimi și tăcere, relatează WOWBiz.

Este o durere de nedescris pentru familia Ștefaniei Szabo, spun apropiații. Medicul, găsit fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, este condus astăzi la groapă de rude și prieteni care au venit să-și ia rămas-bun.

Imaginile surprinse înainte de înmormântare arată suferința imensă a celor dragi. Un bărbat, despre care martorii spun că ar fi fratele Ștefaniei, stă în fața bisericii, vizibil devastat.

Sursa video: WOWBiz

Ancheta privind moartea doctoriței continuă

Între timp, ancheta în cazul morții Ștefaniei Szabo continuă. În cabinetul ei a fost găsită o seringă goală, în care se presupune că s-ar fi aflat un anestezic puternic. Tot acolo au fost descoperite și cutii cu sedative.

Procurorii au dispus efectuarea unei analize toxicologice pentru a stabili ce substanțe se aflau în organismul medicului la momentul decesului. Autoritățile au verificat și mașina Ștefaniei, după ce mai mulți colegi au declarat că au văzut-o cu o branulă în mână în timpul programului de lucru.

Prietena doctoriței, despre ultimele zile ale Ștefaniei Szabo

O prietenă apropiată a doctoriței a oferit o declarație emoționantă, respingând ipoteza unei intenții de a-și face rău.

Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat aceasta.

Tragedia morții Ștefaniei Szabo, o tânără de doar 37 de ani, continuă să lase în urmă lacrimi și întrebări fără răspuns.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
gandul.ro
image
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
mediafax.ro
image
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
playtech.ro
image
Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Bilete de tratament pentru pensionari. Anunț de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?