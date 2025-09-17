Nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Gaza. Mai multe persoane, grav afectate de lipsa accesului la tratament medical adecvat

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

Conform Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), o parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei.

Misiunea este coordonată de către DSU în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.

La finalul lui august, DSU anunțase că proiectul european „MEVAC” a fost finalizat cu succes și consolidează capacitatea României de evacuare aero-medicală prin achiziția unui modul medical specializat, compatibil cu aeronavele MApN.

Noul modul permite transportul simultan a până la patru pacienți în stare critică.

„Astăzi, 25 august, a avut loc evenimentul de închidere a proiectului «Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)», implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Ceremonia, desfăşurată la Baza 90 Transport Aerian «Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu», a reunit reprezentanţi de rang înalt din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România”, informează un comunicat al DSU