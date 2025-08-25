search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Foto Aeronavele MAPN, dotate de DSU cu module medicale speciale pentru transportul critic al pacienților

0
0
Publicat:

Proiectul european „MEVAC” a fost finalizat cu succes și consolidează capacitatea României de evacuare aero-medicală prin achiziția unui modul medical specializat, compatibil cu aeronavele MApN. Noul modul permite transportul simultan a până la patru pacienți în stare critică. 

Aeronavele militare ale MApN vor putea transporta pacienți în stare critică / Sursa foto: R. Arafat
Aeronavele militare ale MApN vor putea transporta pacienți în stare critică / Sursa foto: R. Arafat

Aeronavele militare ale MApN au fost dotate cu module medicale speciale pentru transportul pacienților în stare gravă

Proiectul european "MEVAC" a fost finalizat cu succes luni şi va contribui la consolidarea capacităţii României de evacuare aero-medicală, prin achiziţionarea unui modul medical specializat, care poate fi montat pe aeronave ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN). 

"Astăzi, 25 august, a avut loc evenimentul de închidere a proiectului 'Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)', implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Ceremonia, desfăşurată la Baza 90 Transport Aerian 'Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu', a reunit reprezentanţi de rang înalt din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România", informează un comunicat al DSU citat de Agerpres.

Obiectivul principal al proiectului a fost modernizarea soluţiilor de evacuare aero-medicală ale României, prin achiziţia unui modul medical specializat, compatibil cu aeronavele MApN. Acesta va permite o reacţie mai rapidă şi mai eficientă în cazul dezastrelor sau incidentelor majore, atât pe plan naţional, cât şi în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM). 

Modulul permite transportul simultan a cel mult patru pacienţi aflaţi în stare critică, oferind un nivel de îngrijire medicală echivalent cu cel dintr-o unitate de terapie intensivă. 

Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Imaginea 1/13: Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat
Modulele medicale de ultimă generație au fost montate pe aeronavele MApN / Sursa foto: R. Arafat

Cât au costat modulele medicale  ce vor permite transportul în singuranță al pacienților critici 

"Proiectul, cu un buget total de 909.500 de euro, a beneficiat de o finanţare europeană nerambursabilă în valoare de 682.125 de euro. Prin implementarea acestuia, s-a obţinut o creştere a capacităţii Uniunii Europene de a răspunde rapid în situaţii de criză majoră, fiind asigurată o desfăşurare rapidă a forţelor în cazul unui astfel de eveniment, iar procedurile standard de operare existente au fost revizuite, în vederea stabilirii nevoilor corespunzătoare privind responsabilităţile şi a fluxului de informaţii", arată sursa citată. 

Proiectul a inclus şi instruirea personalului medical, prin organizarea a două sesiuni teoretice şi practice cu modulul MEVAC, precum şi a unui exerciţiu de antrenament şi mobilizare. 

"Acest proiect reprezintă un pas important în direcţia consolidării capacităţii României de a gestiona situaţii de urgenţă la scară largă, reconfirmând angajamentul ţării noastre faţă de obiectivele de securitate şi sănătate ale Uniunii Europene. Rezultatele obţinute vor contribui direct la salvarea de vieţi şi la protejarea cetăţenilor în faţa unor provocări viitoare", precizează DSU. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea vitezei legale în 2025. Diferența dintre drum național și drum european
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Cadavrul unui român a fost descoperit la o groapă de gunoi din Spania! Poliția a deschis o anchetă
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cresc amenzile în Codul Rutier 2025. Modificări privind depășirea limitei de viteză
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Tragedii regale jpg
Tragediile regale care au șocat omenirea! De la accidente mortale la boli și depresii, acești nobili au simțit fulminant greutățile vieții
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria (© Muzeul Național de Istorie a României)
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență