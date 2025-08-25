Foto Aeronavele MAPN, dotate de DSU cu module medicale speciale pentru transportul critic al pacienților

Proiectul european "MEVAC" a fost finalizat cu succes luni şi va contribui la consolidarea capacităţii României de evacuare aero-medicală, prin achiziţionarea unui modul medical specializat, care poate fi montat pe aeronave ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

"Astăzi, 25 august, a avut loc evenimentul de închidere a proiectului 'Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)', implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Ceremonia, desfăşurată la Baza 90 Transport Aerian 'Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu', a reunit reprezentanţi de rang înalt din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România", informează un comunicat al DSU citat de Agerpres.

Obiectivul principal al proiectului a fost modernizarea soluţiilor de evacuare aero-medicală ale României, prin achiziţia unui modul medical specializat, compatibil cu aeronavele MApN. Acesta va permite o reacţie mai rapidă şi mai eficientă în cazul dezastrelor sau incidentelor majore, atât pe plan naţional, cât şi în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM).

Modulul permite transportul simultan a cel mult patru pacienţi aflaţi în stare critică, oferind un nivel de îngrijire medicală echivalent cu cel dintr-o unitate de terapie intensivă.

Cât au costat modulele medicale ce vor permite transportul în singuranță al pacienților critici

"Proiectul, cu un buget total de 909.500 de euro, a beneficiat de o finanţare europeană nerambursabilă în valoare de 682.125 de euro. Prin implementarea acestuia, s-a obţinut o creştere a capacităţii Uniunii Europene de a răspunde rapid în situaţii de criză majoră, fiind asigurată o desfăşurare rapidă a forţelor în cazul unui astfel de eveniment, iar procedurile standard de operare existente au fost revizuite, în vederea stabilirii nevoilor corespunzătoare privind responsabilităţile şi a fluxului de informaţii", arată sursa citată.

Proiectul a inclus şi instruirea personalului medical, prin organizarea a două sesiuni teoretice şi practice cu modulul MEVAC, precum şi a unui exerciţiu de antrenament şi mobilizare.

"Acest proiect reprezintă un pas important în direcţia consolidării capacităţii României de a gestiona situaţii de urgenţă la scară largă, reconfirmând angajamentul ţării noastre faţă de obiectivele de securitate şi sănătate ale Uniunii Europene. Rezultatele obţinute vor contribui direct la salvarea de vieţi şi la protejarea cetăţenilor în faţa unor provocări viitoare", precizează DSU.