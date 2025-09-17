Bruxellesul vrea să sancționeze Israelul și să impună tarife de miliarde pe fondul războiului din Gaza

UE pregătește tarife și sancțiuni împotriva Israelului, vizând oficiali din guvernul Netanyahu, pe fondul acuzațiilor de abuzuri în Gaza. Bruxellesul spune că măsurile urmăresc ameliorarea situației umanitare.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a prezentat miercuri planuri de reducere a relațiilor comerciale cu Israelul și de sancționare a unor oficiali de rang înalt, după constatări privind abuzuri asupra drepturilor omului în Gaza, marcând o schimbare majoră în abordarea blocului față de statul din Orientul Mijlociu.

Măsurile propuse de Comisia Europeană, care trebuie încă aprobate de statele membre, vizează impunerea de tarife asupra unor importuri din Israel în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro, precum și sancționarea a doi membri radicali ai guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu: ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich.

Israelul a reacționat furios la propuneri, ministrul de externe Gideon Sa’ar acuzând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că sprijină grupările teroriste.

„Este profund tulburător că, promovând o astfel de propunere, în practică sprijiniți o organizație teroristă responsabilă de crime odioase și care continuă să le comită”, a scris el într-o scrisoare obținută de POLITICO.

Ca parte a pachetului anunțat miercuri, UE dorește să suspende aproximativ 20 de milioane de euro în sprijin direct pentru diverse proiecte israeliene, potrivit unor oficiali europeni de rang înalt.

„Vreau să fiu foarte clară. Scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăți situația umanitară din Gaza”, a declarat Kallas în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Von der Leyen ia în considerare aceste măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni venite din partea unor lideri europeni, grupuri politice și chiar angajați ai instituțiilor UE, care au semnat scrisori deschise cerând sancționarea Israelului pentru războiul din Gaza.

Tarifele și sancțiunile propuse, pe care von der Leyen le-a anunțat pentru prima dată săptămâna trecută într-un discurs în Parlamentul European, reprezintă cea mai serioasă ruptură în relațiile UE-Israel din ultimele decenii și reduc semnificativ un acord de liber schimb extins încheiat în anul 2000.

Chiar și așa, dacă vor fi adoptate, măsurile ar avea mai degrabă un impact simbolic decât unul devastator din punct de vedere economic, vizând doar 37% din totalul exporturilor israeliene către UE și lăsând neatins comerțul cu servicii, precum și tranzacțiile financiare.

UE este principalul partener comercial al Israelului.