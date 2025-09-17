search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Cât de fermă ar trebui să fie România pe tema conflictului din Gaza: "Nu vrem să mergem mai departe cu consecințele"

0
Război în Israel
0
Publicat:

În contextul în care România s-a pronunțat în favoarea unei soluții cu două state în cadrul Adunării Generale a ONU pe problema conflictului din Fâșia Gaza, analiștii subliniază că poziționarea statului nu trebuie să afecteze relațiile cu aliații, ci dimpotrivă statul ar trebui să își clarifice mai bine opiniile. 

Ursula von der Leyen anunță sancțiuni pentru Israel FOTO Oana Țoiu / Facebook
Ursula von der Leyen anunță sancțiuni pentru Israel FOTO Oana Țoiu / Facebook

Uniunea Europeană înăsprește discursul privind Israelul, iar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat că va propune nu numai suspendarea parțială a acordului dintre UE și Israel, ci și sancțiuni: „Vom suspenda sprijinul bilateral acordat Israelului. Vom opri toate plățile în aceste domenii, fără a afecta colaborarea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu (muzeul Holocaustului) Yad Vashem. În al doilea rând, vom prezenta Consiliului două propuneri suplimentare. Vom propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți. De asemenea, vom propune suspendarea parțială a Acordului de asociere în ceea ce privește aspectele comerciale”.

Statul român, vot pentru o „soluție cu două state”

În paralel, Franța, Portugalia și Marea Britanie au anunțat că intenționează să recunoască statul Palestina anul acesta. România recunoaște statul palestinian încă din 1988, din perioada comunistă, și a votat în cadrul Adunării Generale ONU „pentru” declarația care vizează reînvierea soluției cu două state. Mai exact, este vorba despre „Declarația de la New York", un plan care urmărește relansarea soluției celor două state, Israel și Palestina, fără implicarea Hamas. Între cei care au susținut rezoluția este Germania, Republica Moldova s-a abținut, iar SUA și Israel au fost printre cele zece delegații care au votat împotrivă. 

În ciuda poziționării oficiale a României, abordarea practica a acestor teme este destul de ambiguă iar acest lucru se reflectă și la nivelul populației. Un sondaj Avangarde arată o susținere de 38% în rândul populației din România pentru Israel și de 11% pentru Palestina. Întrebați cine are dreptate în conflictul din Orientul Mijlociu, 41% se abțin însă de la a indica o direcție

Este România prinsă la mijloc?

Analiștii subliniază că mișcarea României nu este neapărat corectă, iar poziționarea statului ar trebui clarificată mai bine.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu este de părere că „votul din Adunarea Generală arată că un pas discret de distanțare față de poziția Statelor Unite”.

„Pasul corect ar fi fost de abținere, în condițiile în care textul rezoluției prezentat de reprezentantul Franței nu avea darul de a genera o soluție politică, ci de a pune presiune pe guvernul condus de Benjamin Netanyahu”, subliniază analistul.

Citește și: Hamas ar fi mutat ostaticii israelieni la suprafață. IDF pune la pământ clădirile înalte din orașul Gaza

El avertizează că izolarea Israelului nu va aduce o încetare a ostilităților, ci, dimpotrivă, le va amplifica, întrucât va da avânt organizațiilor teroriste precum Hamas: „Inițiativa din adunarea generală ONU este tocmai responsabilă de intensificarea operațiunilor militare în Fâșia Gaza. De aceea, nu cred că a fost o inițiativă fericită, ci, dimpotrivă, nefericită, care nu și-a propus în niciun caz să găsească o soluție politică și fără îndoială nu avea nici capacitatea să pună presiune pe guvernul israelian. Este motivul pentru care insist pe ideea că România ar fi trebuit să fie neutră într-un asemenea context”.

Recunoașterea statului palestinian este la latitudinea țărilor, punctează profesorul Radu Carp: „România a avut și are relații foarte bune cu Israelul și, în același timp, are relații foarte bune și cu cele din Orientul Mijlociu, țările arabe. România a fost furnizor de intelligence în Orientul Mijlociu pentru toate operațiunile care au avut loc în ultimele decenii. Și se știe că România este această punte, niciodată Uniunea Europeană nu va forța o țară sau alta să adopte o poziție sau alta, ci, la fel ca și în cazul Kosovo, se va lăsa la latitudinea statelor membre să acționeze așa cum cred de cuviință, însă, fără a intra în discuții sterile cu celelalte state. Deci aici eu văd un paralelism foarte bun cu situația Kosovo.(...) Singura condiție este ca să nu existe discuții vizibile cele care recunosc și cele care nu recunosc. De fapt, așa se va rezolva și această problemă spinoasă”.

În cazul României, „dacă ar trebui să boicotăm Israelul, nu prea știm ce am face, pentru că alte țări au relații solide. Mediul academic, de exemplu”, mai arată profesorul Radu Carp.

Dilema României

În cazul recunoașterii statului Palestina din urmă cu peste 30 de ani, se pune însă o problemă, remarcă profesorul Radu Carp: „Aici e o discuție. Noi am acceptat atunci o organizație care reprezenta statul Palestina, o organizație care între timp nu mai există. Înseamnă că am acceptat un stat numit Palestina în orice condiții? Și pe ce teritoriu? Deci ne ascundem în spatele acelei recunoașteri făcute de regimul lui Ceaușescu, dar nu vrem să mergem mai departe cu toate consecințele. Deci e o recunoaștere, dar după părerea mea, ea ar trebui să fie formalizată din nou atunci când avem de-a face cu toate elementele statalității, respectiv un teritoriu, o guvernare legitimă. (...)

Problema e că pentru a recunoaște un stat trebuie să aibă teritoriu, iar în momentul acela nu avea teritoriu, cum nu are nici astăzi. Astăzi să zicem că e mai clar, dar în 1988 era și mai puțin clar ce teritoriu posedă”.

România a recunoscut oficial Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) ca reprezentant unic și legitim al poporului palestinian în mai 1972. În martie 1974, a fost deschisă Reprezentanța Permanentă a OEP la București. Ulterior, România a recunoscut Palestina la 16 noiembrie 1988, în timpul regimului ceaușist. Pe această bază, în ianuarie 1989, Reprezentanța Permanentă a OEP la București a fost ridicată la rang de ambasadă a Palestinei, arată Ministerul Afacerilor Interne. România este printre cele peste 90 de țări ONU care recunosc Palestina ca stat, însă printre puținele din Uniunea Europeană.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
fanatik.ro
image
Viața secretă din Rusia a celui mai căutat fugar din Europa, Jan Marsalek: spion cu identități false, misiuni în Ucraina, operat estetic, iubită din FSB
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi
playtech.ro
image
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte libere legale se vor bucura angajații în...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
fără imagine
Românii vor introducerea serviciului militar. Date de ultimă oră
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime