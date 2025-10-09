Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. „Mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciuni”

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează asupra unei campanii frauduloase pe WhatsApp, în care, sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reușesc să preia controlul asupra conturilor și să obțină bani de la victime.

„Campania, cunoscută sub numele de «Votează pentru copilul meu», exploatează încrederea și emoțiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: «Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!».

Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare real: conține fotografii, butoane de vot și chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumați să introducă numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor.

Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operațiunea procedând similar: trimit același mesaj către toate contactele victimei și, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei”, se arată în comunicatul Bitdefender, potrivit Agerpres.

Potrivit analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

„Atacatorii exploatează încrederea și empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude și determină ținta să acționeze cât mai rapid. Chiar și utilizatorii experimentați pot fi păcăliți atunci când li se cere ajutor «pentru un copil» sau «pentru un prieten la nevoie»”, susțin specialiștii Bitdefender.

În acest context, specialiștii Bitdefender recomandă utilizatorilor să nu trimită niciodată codul de verificare WhatsApp către nimeni, nici măcar celor apropiați.

„Verificați printr-un apel telefonic orice cerere neobișnuită de vot, ajutor sau bani. Raportați mesajele suspecte în WhatsApp («Mai multe – Raportează»); activați verificarea în doi pași în aplicație; informați persoanele vulnerabile despre acest tip de înșelătorii. Persoanele în vârstă sunt ținte frecvente pentru că au o mai mare încredere în nume cunoscute și ezită să verifice cererile neobișnuite”, recomandă specialiștii companiei.