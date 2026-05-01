search
Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nouă drone rusești și explozii la granița României: populația din Tulcea, avertizată prin R0-alert

0
0
Publicat:

Noi atacuri cu drone au fost înregistrate vineri dimineața, în zona Dunării, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Atac cu drone Foto: arhivă, getty images
Potrivit datelor transmise de Ministerul Apărării Naționale, un grup de drone a fost observat în apropierea spațiului aerian al Ucrainei.

„În dimineața zilei de vineri, 1 mai, Federația Rusă a atacat  obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spațiul aerian al Ucrainei, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Mesajul RO-Alert a vizat localitățile din nordul județului Tulcea. Sistemele de supraveghere radar ale României nu au indicat pătrunderi în spațiul aerian național.

În același timp, pe malul ucrainean al Dunării au fost raportate explozii în zonele Izmail și Kilia, aflate în imediata apropiere a frontierei.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:03, fără a fi înregistrate incidente pe teritoriul României.

Autoritățile române au transmis că monitorizează permanent situația din zona de frontieră și mențin contactul cu structurile aliate.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
