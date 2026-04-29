Noapte de coșmar în sudul Ucrainei: drone rusești au distrus un spital în Izmail, iar un incendiu a izbucnit în Rezervația Biosferei Dunării

Un nou atac de amploare lansat de trupele ruse în sudul regiunii Odesa, în noaptea de 28 spre 29 aprilie, a lăsat în urmă distrugeri semnificative: un spital grav avariat, locuințe afectate și un incendiu în Rezervația Biosferei Dunării. Două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stare gravă.

Potrivit șefului administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, forțele ruse au vizat în special zona Izmail, unde infrastructura civilă a fost lovită direct. Clădirea spitalului raional a suferit distrugeri majore, în special la nivelul recepției, care a fost aproape complet distrusă. De asemenea, mai multe secții – inclusiv cele de terapie, cardiologie, chirurgie, imagistică și radiologie – au fost afectate.

„A fost o noapte dificilă pentru sudul regiunii Odesa. În urma unui atac inamic masiv, spitalul și clădirile rezidențiale au fost grav avariate, iar în rezervație a izbucnit un incendiu”, a transmis Kiper.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în rândul pacienților și personalului medical, aceștia fiind adăpostiți în timpul atacului. Ulterior, pacienții au fost relocați în alte secții. Situația este însă diferită în oraș: o femeie de 56 de ani a fost internată cu multiple răni provocate de șrapnel, starea sa fiind considerată gravă de medici. Un bărbat de 47 de ani a fost, de asemenea, rănit.

Autoritățile locale au confirmat că mai multe obiective de infrastructură din Izmail au fost ținta atacurilor. În paralel, incendiul izbucnit în Rezervația Biosferei Dunării a mobilizat echipele de intervenție, care acționează pentru limitarea pagubelor.

La nivel național, atacurile nu s-au limitat la regiunea Odesa. Mai multe zone din Ucraina – inclusiv Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk – au fost vizate de drone în aceeași noapte. În total, Rusia a lansat peste 170 de drone, dintre care 154 au fost interceptate sau neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană.

Lovituri directe au fost confirmate în cel puțin 10 locații, iar resturi de drone doborâte au căzut în alte 12 zone. În unele regiuni, atacurile au provocat incendii în zone rezidențiale, distrugeri de locuințe și evacuări de urgență. Bilanțul preliminar indică cel puțin o persoană decedată și mai mulți răniți la nivel național.

Echipele de salvare continuă intervențiile în teren, în timp ce autoritățile încearcă să evalueze amploarea completă a pagubelor și să restabilească funcționarea infrastructurii afectate.