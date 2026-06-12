search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Noile reguli ale UE privind migrația. Ce se schimbă pentru solicitanții de azil odată cu intrarea în vigoare a noului pact european

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După ani de blocaje politice și controverse, Uniunea Europeană începe aplicarea celui mai amplu pachet de reforme în domeniul migrației din ultimul deceniu. Noul Pact privind Migrația și Azilul promite proceduri mai rapide, controale mai stricte la frontieră și un sistem de solidaritate între statele membre. Organizațiile pentru drepturile refugiaților avertizează, însă, asupra unor posibile efecte negative.

UE activează noile reguli privind migrația Foto: arhivă, adevărul
UE activează noile reguli privind migrația Foto: arhivă, adevărul

Reforma urmărește să ofere autorităților europene un control mai mare asupra persoanelor care intră pe teritoriul Uniunii, să accelereze procedurile de azil și returnare și să împartă mai echitabil responsabilitățile între statele membre.

Valul de migrație provocat în mare parte de războiul din Siria a scos la iveală vulnerabilități majore ale sistemului european. Mai multe state membre au refuzat să participe la mecanismele de redistribuire a migranților, au criticat țările aflate în prima linie, precum Grecia, și au reintrodus controale la frontierele interne, potrivit Politico.

„Trebuie să le redăm oamenilor sentimentul că avem control asupra a ceea ce se întâmplă. Pentru că acum 10 ani ne-am asumat multe responsabilități ca Uniune Europeană, dar nu aveam un sistem și nu aveam reguli”, a declarat comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, după ce negociatorii europeni au convenit recent asupra unor noi reguli privind deportările din Uniune.

Oficialii europeni speră că noul cadru legislativ va contribui și la eliminarea controalelor introduse în interiorul spațiului Schengen. În prezent, 11 state membre mențin verificări la frontierele interne, iar șapte dintre acestea invocă migrația drept principal motiv.

„Statele membre nu mai au nicio scuză”, a afirmat eurodeputatul sloven Matjaž Nemec.

Ce schimbă Pactul privind Migrația și Azilul

Potrivit publicației citate, pachetul legislativ este alcătuit din zece acte normative care urmăresc reducerea migrației ilegale, accelerarea procesării cererilor de azil și limitarea deplasărilor neautorizate ale migranților între statele membre.

Printre principalele măsuri se numără introducerea unor proceduri de verificare la frontieră și a unor mecanisme accelerate pentru persoanele care provin din țări considerate sigure și care au șanse reduse de a obține protecție internațională.

Un rol central îl va avea noua bază de date Eurodac, descrisă de un oficial al Comisiei Europene drept „coloana vertebrală digitală” a pactului. Sistemul va înregistra informații precum documentele de călătorie și amprentele digitale ale solicitanților de azil, permițând autorităților să urmărească mai eficient deplasările acestora în interiorul Uniunii.

Mecanismul de solidaritate, punctul cel mai sensibil

Noua legislație introduce și un sistem permanent de solidaritate între statele membre, menit să ofere sprijin țărilor aflate sub cea mai mare presiune migratorie.

Ajutorul poate lua forma relocării migranților, a contribuțiilor financiare sau a altor tipuri de asistență. În cadrul primei implementări a mecanismului, statele membre au stabilit obiectivul de a prelua 21.000 de migranți din Italia, Spania, Grecia și Cipru sau de a contribui cu aproximativ 420 de milioane de euro pentru sprijinirea acestor țări.

Guvernul german înăspreşte regulile pentru solicitanţii de azil

Însă mecanismul continuă să provoace controverse. Mai multe state au exclus posibilitatea de a primi migranți pe teritoriul lor. Cipru a insistat că relocarea este esențială pentru funcționarea sistemului, în timp ce Ungaria și Slovacia au anunțat că nu vor participa nici prin contribuții financiare și nici prin preluarea de persoane.

În pofida divergențelor, reprezentanții Comisiei Europene, ai Consiliului și ai Parlamentului European consideră că pactul reprezintă un pas important înainte. Un oficial european a declarat că noul sistem a permis statelor membre să „depășească neîncrederea” care a blocat ani la rând reforma politicii de migrație.

Un echilibru care poate fi ușor destabilizat

Experții avertizează că succesul reformei depinde de funcționarea simultană a tuturor componentelor sale.

„Dacă procedura de frontieră face ceea ce ar trebui să facă, atunci deplasările secundare s-ar putea reduce în timp, iar mecanismul de solidaritate ar putea avea spațiul necesar pentru a funcționa”, a explicat Lukas Gehrke, directorul biroului din Bruxelles al Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM).

Pe de altă parte, eurodeputatul suedez Tomas Tobé avertizează că eșecul sprijinirii statelor aflate în prima linie ar putea readuce Uniunea la situația din urmă cu un deceniu.

„Dacă povara asupra țărilor aflate sub presiune nu este redusă, ne vom întoarce din nou la situația din 2015”, a spus acesta.

Statele membre nu sunt complet pregătite

Aplicarea noilor reguli începe într-un context în care mai multe state membre nu și-au finalizat pregătirile administrative și logistice.

În raportul de progres publicat în luna mai, Comisia Europeană a semnalat întârzieri în implementarea măsurilor necesare.

„Astăzi nu este sfârșitul procesului, ci începutul. Statele membre au făcut progrese importante pentru a se asigura că bazele noului sistem sunt pregătite”, a transmis Magnus Brunner într-o declarație scrisă.

Critici din partea organizațiilor pentru refugiați

Organizațiile care apără drepturile refugiaților susțin însă că reforma riscă să limiteze accesul la protecție internațională.

Julie Lejeune, directoarea Consiliului European pentru Refugiați și Exilați (ECRE), consideră că pactul introduce reguli mai restrictive și reduce accesul la procedurile obișnuite de azil.

Germania vrea să „lege de glie“ medicii care vor să lucreze în afara UE. Cum i-ar afecta măsura pe medicii români

Potrivit acesteia, mecanismele independente de monitorizare și evaluările privind vulnerabilitatea persoanelor care solicită protecție „nu au primit atenția și resursele necesare din partea statelor membre”.

„Pare foarte puțin probabil ca acestea să fie pregătite să absoarbă șocul asupra drepturilor fundamentale pe care îl va aduce pactul”, a avertizat Lejeune.

Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte politice din Europa. Ungaria a respins constant reforma în perioada guvernării lui Viktor Orbán, însă instituțiile europene speră că noua conducere politică de la Budapesta va adopta o poziție mai cooperantă.

În paralel, există temeri că implementarea pactului va alimenta discursul partidelor de extremă dreapta înaintea unor alegeri importante, inclusiv scrutinul prezidențial din Franța programat pentru anul viitor.

Directorul biroului din Bruxelles al Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM), Lukas Gehrke, avertizează și asupra unei alte provocări: viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, dacă nu vor exista suficiente garanții privind finanțarea standardelor comune, eforturile de construire a unei politici europene de migrație „mai unitare și mai coerente” ar putea fi afectate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Cum să faci lapte condensat acasă. Rețeta simplă
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
observatornews.ro
image
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători
playtech.ro
image
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
fanatik.ro
image
Zilele lui Sorin Grindeanu în fruntea social-democraților, numărate: „PSD este un partid care tolerează multe, dar nu pierderea accesului la resurse”
ziare.com
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
Lumea culturală este în lacrimi. A murit legendarul David Hockney, artistul care a vândut un tablou cu 90 de milioane de dolari
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de lei pensie suplimentară. Milioane de pensionari o pot încasa dacă depun actele
mediaflux.ro
image
SUA - Paraguay, primul meci din grupa D la Cupa Mondială » Reporterii GSP transmit de pe cel mai scump stadion al Mondialului
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Anghel Damian a vorbit deschis despre povara numelui celebru pe care îl poartă: „Am simțit-o în tinerețe”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Decizia luată de Johnny Depp după încheierea litigiilor cu fosta soție. Actorul nu a păstrat niciun cent din milionul primit
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Ce actor american spune că nu și-a dorit niciodată să devină tată. „Nu sunt fanul copiilor!”

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!