Noile reguli ale UE privind migrația. Ce se schimbă pentru solicitanții de azil odată cu intrarea în vigoare a noului pact european

După ani de blocaje politice și controverse, Uniunea Europeană începe aplicarea celui mai amplu pachet de reforme în domeniul migrației din ultimul deceniu. Noul Pact privind Migrația și Azilul promite proceduri mai rapide, controale mai stricte la frontieră și un sistem de solidaritate între statele membre. Organizațiile pentru drepturile refugiaților avertizează, însă, asupra unor posibile efecte negative.

Reforma urmărește să ofere autorităților europene un control mai mare asupra persoanelor care intră pe teritoriul Uniunii, să accelereze procedurile de azil și returnare și să împartă mai echitabil responsabilitățile între statele membre.

Valul de migrație provocat în mare parte de războiul din Siria a scos la iveală vulnerabilități majore ale sistemului european. Mai multe state membre au refuzat să participe la mecanismele de redistribuire a migranților, au criticat țările aflate în prima linie, precum Grecia, și au reintrodus controale la frontierele interne, potrivit Politico.

„Trebuie să le redăm oamenilor sentimentul că avem control asupra a ceea ce se întâmplă. Pentru că acum 10 ani ne-am asumat multe responsabilități ca Uniune Europeană, dar nu aveam un sistem și nu aveam reguli”, a declarat comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, după ce negociatorii europeni au convenit recent asupra unor noi reguli privind deportările din Uniune.

Oficialii europeni speră că noul cadru legislativ va contribui și la eliminarea controalelor introduse în interiorul spațiului Schengen. În prezent, 11 state membre mențin verificări la frontierele interne, iar șapte dintre acestea invocă migrația drept principal motiv.

„Statele membre nu mai au nicio scuză”, a afirmat eurodeputatul sloven Matjaž Nemec.

Ce schimbă Pactul privind Migrația și Azilul

Potrivit publicației citate, pachetul legislativ este alcătuit din zece acte normative care urmăresc reducerea migrației ilegale, accelerarea procesării cererilor de azil și limitarea deplasărilor neautorizate ale migranților între statele membre.

Printre principalele măsuri se numără introducerea unor proceduri de verificare la frontieră și a unor mecanisme accelerate pentru persoanele care provin din țări considerate sigure și care au șanse reduse de a obține protecție internațională.

Un rol central îl va avea noua bază de date Eurodac, descrisă de un oficial al Comisiei Europene drept „coloana vertebrală digitală” a pactului. Sistemul va înregistra informații precum documentele de călătorie și amprentele digitale ale solicitanților de azil, permițând autorităților să urmărească mai eficient deplasările acestora în interiorul Uniunii.

Mecanismul de solidaritate, punctul cel mai sensibil

Noua legislație introduce și un sistem permanent de solidaritate între statele membre, menit să ofere sprijin țărilor aflate sub cea mai mare presiune migratorie.

Ajutorul poate lua forma relocării migranților, a contribuțiilor financiare sau a altor tipuri de asistență. În cadrul primei implementări a mecanismului, statele membre au stabilit obiectivul de a prelua 21.000 de migranți din Italia, Spania, Grecia și Cipru sau de a contribui cu aproximativ 420 de milioane de euro pentru sprijinirea acestor țări.

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Însă mecanismul continuă să provoace controverse. Mai multe state au exclus posibilitatea de a primi migranți pe teritoriul lor. Cipru a insistat că relocarea este esențială pentru funcționarea sistemului, în timp ce Ungaria și Slovacia au anunțat că nu vor participa nici prin contribuții financiare și nici prin preluarea de persoane.

În pofida divergențelor, reprezentanții Comisiei Europene, ai Consiliului și ai Parlamentului European consideră că pactul reprezintă un pas important înainte. Un oficial european a declarat că noul sistem a permis statelor membre să „depășească neîncrederea” care a blocat ani la rând reforma politicii de migrație.

Un echilibru care poate fi ușor destabilizat

Experții avertizează că succesul reformei depinde de funcționarea simultană a tuturor componentelor sale.

„Dacă procedura de frontieră face ceea ce ar trebui să facă, atunci deplasările secundare s-ar putea reduce în timp, iar mecanismul de solidaritate ar putea avea spațiul necesar pentru a funcționa”, a explicat Lukas Gehrke, directorul biroului din Bruxelles al Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM).

Pe de altă parte, eurodeputatul suedez Tomas Tobé avertizează că eșecul sprijinirii statelor aflate în prima linie ar putea readuce Uniunea la situația din urmă cu un deceniu.

„Dacă povara asupra țărilor aflate sub presiune nu este redusă, ne vom întoarce din nou la situația din 2015”, a spus acesta.

Statele membre nu sunt complet pregătite

Aplicarea noilor reguli începe într-un context în care mai multe state membre nu și-au finalizat pregătirile administrative și logistice.

În raportul de progres publicat în luna mai, Comisia Europeană a semnalat întârzieri în implementarea măsurilor necesare.

„Astăzi nu este sfârșitul procesului, ci începutul. Statele membre au făcut progrese importante pentru a se asigura că bazele noului sistem sunt pregătite”, a transmis Magnus Brunner într-o declarație scrisă.

Critici din partea organizațiilor pentru refugiați

Organizațiile care apără drepturile refugiaților susțin însă că reforma riscă să limiteze accesul la protecție internațională.

Julie Lejeune, directoarea Consiliului European pentru Refugiați și Exilați (ECRE), consideră că pactul introduce reguli mai restrictive și reduce accesul la procedurile obișnuite de azil.

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Potrivit acesteia, mecanismele independente de monitorizare și evaluările privind vulnerabilitatea persoanelor care solicită protecție „nu au primit atenția și resursele necesare din partea statelor membre”.

„Pare foarte puțin probabil ca acestea să fie pregătite să absoarbă șocul asupra drepturilor fundamentale pe care îl va aduce pactul”, a avertizat Lejeune.

Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte politice din Europa. Ungaria a respins constant reforma în perioada guvernării lui Viktor Orbán, însă instituțiile europene speră că noua conducere politică de la Budapesta va adopta o poziție mai cooperantă.

În paralel, există temeri că implementarea pactului va alimenta discursul partidelor de extremă dreapta înaintea unor alegeri importante, inclusiv scrutinul prezidențial din Franța programat pentru anul viitor.

Directorul biroului din Bruxelles al Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM), Lukas Gehrke, avertizează și asupra unei alte provocări: viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, dacă nu vor exista suficiente garanții privind finanțarea standardelor comune, eforturile de construire a unei politici europene de migrație „mai unitare și mai coerente” ar putea fi afectate.