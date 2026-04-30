Atac masiv cu drone asupra Odesei: mai mulți răniți și distrugeri extinse în mai multe cartiere

Odesa a fost ținta unui nou atac masiv lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 aprilie, când orașul de la Marea Neagră a fost lovit de două valuri de atacuri cu drone și rachete. Acestea au vizat în special zone rezidențiale, provocând incendii și distrugeri semnificative, relatează Kyiv Post și Kyiv Independent.

Potrivit autorităților locale, cel puțin 20 de persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent de 17 ani. Nouă dintre victime au fost transportate la spital, iar două se află în stare critică la terapie intensivă. Alte persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului sau în regim ambulatoriu. Totodată, echipele de intervenție au oferit sprijin psihologic pentru zeci de locuitori afectați, inclusiv copii.

Cele mai grave pagube au fost raportate în cartierul Primorskyi, unde mai multe clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc înalt și un imobil cu cinci etaje, au fost avariate. Incendii de amploare au izbucnit la etajele superioare și pe acoperișuri, fiind ulterior localizate de pompieri. De asemenea, au fost afectate locuințe private din centrul orașului, precum și o grădiniță, un centru comercial, un hotel și clădiri administrative.

În cartierul Khadzhibeyskyi, atacurile au lovit infrastructura, depozite și un complex de garaje. Zeci de autobuze și autoturisme au fost distruse sau avariate în parcări din oraș.

Peste 280 de salvatori și 68 de echipamente au fost mobilizate pentru gestionarea situației, iar centre operative au fost instalate pentru a sprijini locuitorii afectați.

Potrivit Forțelor Aeriene, rușii au lansat în atacul de peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 206 drone de atac, inclusiv de tip Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 172 dintre acestea, însă mai multe ținte au fost lovite, iar resturi de drone au căzut în diverse zone.

Odesa rămâne o țintă frecventă a atacurilor rusești, iar acest bombardament vine la doar câteva zile după un alt atac cu drone, soldat cu 14 răniți și pagube materiale.

În paralel, în regiunea Harkiv, o dronă a lovit o locuință dintr-un sat din districtul Kupiansk, rănind o femeie de 62 de ani și provocând un incendiu.