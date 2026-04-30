Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Atac masiv cu drone asupra Odesei: mai mulți răniți și distrugeri extinse în mai multe cartiere

Război în Ucraina
Odesa a fost ținta unui nou atac masiv lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 aprilie, când orașul de la Marea Neagră a fost lovit de două valuri de atacuri cu drone și rachete. Acestea au vizat în special zone rezidențiale, provocând incendii și distrugeri semnificative, relatează Kyiv Post și Kyiv Independent.

Atac rusesc in Odesa FOTO Administratia militara via The Kyiv Post

Potrivit autorităților locale, cel puțin 20 de persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent de 17 ani. Nouă dintre victime au fost transportate la spital, iar două se află în stare critică la terapie intensivă. Alte persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului sau în regim ambulatoriu. Totodată, echipele de intervenție au oferit sprijin psihologic pentru zeci de locuitori afectați, inclusiv copii.

Cele mai grave pagube au fost raportate în cartierul Primorskyi, unde mai multe clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc înalt și un imobil cu cinci etaje, au fost avariate. Incendii de amploare au izbucnit la etajele superioare și pe acoperișuri, fiind ulterior localizate de pompieri. De asemenea, au fost afectate locuințe private din centrul orașului, precum și o grădiniță, un centru comercial, un hotel și clădiri administrative.

În cartierul Khadzhibeyskyi, atacurile au lovit infrastructura, depozite și un complex de garaje. Zeci de autobuze și autoturisme au fost distruse sau avariate în parcări din oraș.

Peste 280 de salvatori și 68 de echipamente au fost mobilizate pentru gestionarea situației, iar centre operative au fost instalate pentru a sprijini locuitorii afectați.

Potrivit Forțelor Aeriene, rușii au lansat în atacul de peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 206 drone de atac, inclusiv de tip Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 172 dintre acestea, însă mai multe ținte au fost lovite, iar resturi de drone au căzut în diverse zone.

Odesa rămâne o țintă frecventă a atacurilor rusești, iar acest bombardament vine la doar câteva zile după un alt atac cu drone, soldat cu 14 răniți și pagube materiale.

În paralel, în regiunea Harkiv, o dronă a lovit o locuință dintr-un sat din districtul Kupiansk, rănind o femeie de 62 de ani și provocând un incendiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir vrea să cumpere un fotbalist din SuperLiga: „Dau 2.000.000 de euro pe el, nu glumesc!”
fanatik.ro
image
Sancțiunea CNA în cazul Realitatea Plus, întoarsă „din pix” de judecători. Legea „prin analogie”, interpretată în favoarea televiziunii lui Maricel Păcuraru
libertatea.ro
image
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Într-o destinație turistică, geologii au descoperit cel mai mare zăcământ mineral din lume. Ar putea revoluționa mașinile electrice
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Momentul în care un bărbat din Cluj fură maşinuţele unui copil de 4 ani. Poliţiştii i le-au înapoiat
observatornews.ro
image
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
cancan.ro
image
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Minivacanța de 1 Mai, dată peste cap de vremea rea. Unde plouă și unde revin temperaturile ca de final de iarnă
playtech.ro
image
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Mihai Rotaru a luat-o la Universitatea Craiova: „Asta arată că e un conducător extrem de ascultat”
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei
click.ro
image
3 zodii cărora li se schimbă destinul pe parte amoroasă, începând cu 1 mai. Tot ghinionul singurătății se spulberă
click.ro
image
Valentin Sanfira, primul mesaj pentru Codruța Filip: „Niciodată n-aș putea vorbi urât”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
