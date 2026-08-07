Criza energetică prin care trece România este fără precedent și ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru autorități și populație, avertizează economistul Daniel Dăianu. Acesta a afirmat că Guvernul nu avea alternativă în fața măsurilor adoptate și a subliniat că țara a fost prinsă „nepregătită” în fața unei situații excepționale.

„În ceea ce privește criza energetică, situația este fără precedent. După cum spun specialiștii care analizează aceste date de foarte mult timp, nu a mai fost consemnată o secetă care să ducă la un debit atât de scăzut al Dunării. Sunt imagini aproape apocaliptice”, a declarat Daniel Dăianu, pentru Interviurile Adevărul.

Acesta a atras atenția asupra riscurilor pe care nivelul scăzut al Dunării le poate avea asupra producției de energie de la centrala nucleară de la Cernavodă și a arătat că înlocuirea acesteia cu alte surse ar implica costuri foarte ridicate. În același timp, Dăianu a criticat întârzierile în dezvoltarea unor noi capacități energetice, precum centralele pe gaze, apreciind că acestea ar fi redus impactul actualei crize.

Despre Green Deal: „Nu putem întoarce spatele schimbărilor climatice”

Întrebat dacă politicile europene privind Green Deal au contribuit la actuala situație, economistul a afirmat că, deși Bruxelles-ul și Comisia Europeană sunt supuse unor critici puternice, inclusiv din partea marilor industrii, renunțarea la obiectivele climatice nu reprezintă o soluție.

„Încălzirea globală nu va dispărea. Nu putem opera cu scenarii fanteziste în care să schimbăm noi clima sau să controlăm norii”, a spus Dăianu.

„Criza energetică are costuri pentru economie”

Daniel Dăianu consideră că actuala situație trebuie privită ca un avertisment privind necesitatea consolidării securității energetice a României.

„Este un semnal că trebuie să ne ocupăm cu adevărat de criza energetică. Ea are costuri pentru economie”, a afirmat economistul.

Acesta spune însă că scumpirile actuale la carburanți sunt temporare și că situația s-ar putea stabiliza odată cu reluarea transportului de petrol prin Marea Caspică. Totodată, el a subliniat că România nu dispune de spațiul fiscal necesar pentru măsuri costisitoare de compensare.

Apel la responsabilitate și consum eficient

În opinia lui Daniel Dăianu, populația ar trebui să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate în această perioadă și să evite comparațiile cu perioada comunistă atunci când sunt propuse măsuri de economisire a energiei.

Economistul a făcut diferența între „raționalizare” și „raționare”, explicând că prima înseamnă utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea consumului, în timp ce cea de-a doua presupune limitarea administrativă a accesului la anumite produse sau servicii.

„Raționalizarea înseamnă să fii mai atent la consum și să crești eficiența. Exact asta a încercat să transmită și premierul Ilie Bolojan”, a explicat Dăianu.

Întrebat dacă România ar putea ajunge la măsuri de raționare, acesta a precizat că un asemenea scenariu nu este de actualitate, însă a avertizat că societatea trebuie să înțeleagă cât de rapid se poate trece de la o stare de confort la una de criză.

„Nu este cazul României în acest moment. Însă trebuie să înțelegem că poți trece foarte repede de la o stare de confort la o situație extremă, în care prioritatea devine supraviețuirea. Din păcate, și această criză energetică ne-a prins nepregătiți. (...) Ies la lumină minusuri mari în guvernanța publică, lipsa de luciditate, miopie, faptul că mulți din componența guvernului care s-au perindat s-au ocupat de lucruri mărunte, nu de cele de amploare (...) Acum, Guvernul trebuie să ia măsuri extreme, să închidă capacități industriale pentru a proteja populația”, a concluzionat Daniel Dăianu.