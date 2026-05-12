Noi reguli pentru ITP: facilitate importantă pentru românii care locuiesc în alte state UE

Uniunea Europeană se pregătește să modifice regulile privind inspecția tehnică periodică (ITP), într-un demers menit să-i sprijine pe șoferii care locuiesc într-un alt stat decât cel în care este înmatriculată mașina.

Noile prevederi ar urma să permită efectuarea ITP‑ului în orice țară membră, însă cu o valabilitate limitată, potrivit Digi24.

Proiectul legislativ care schimbă modul în care sunt gestionate inspecțiile tehnice pentru vehiculele care circulă în interiorul Uniunii, a fost aprobat de comisia de transport și turism a Parlamentului European. În forma actuală, propunerea permite ca un autoturism înmatriculat într-un stat membru să fie verificat tehnic în alt stat, dacă proprietarul se află acolo temporar sau locuiește pe termen lung.

Certificatul emis în altă țară decât cea de înmatriculare ar urma să fie valabil „cel mult șase luni”, perioadă după care șoferul va trebui să efectueze inspecția în statul în care este înregistrat vehiculul. Măsura este gândită în special pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor europeni care muncesc sau studiază în străinătate și care, în prezent, sunt obligați să revină în țara de origine doar pentru ITP.

Eurodeputații propun ca această flexibilitate să se aplice atât autoturismelor, cât și autoutilitarelor. Proiectul urmează să intre în faza de negocieri cu statele membre pentru stabilirea formei finale, iar Parlamentul European ar putea da aprobarea definitivă„până la sfârșitul acestei luni, conform calendarului estimat.

Dacă va fi adoptată, schimbarea va reprezenta o ușurare semnificativă pentru românii care trăiesc în alte țări europene, oferindu-le posibilitatea de a respecta obligațiile tehnice fără deplasări costisitoare și fără riscul de a circula cu ITP expirat.