search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi reguli pentru ITP: facilitate importantă pentru românii care locuiesc în alte state UE

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană se pregătește să modifice regulile privind inspecția tehnică periodică (ITP), într-un demers menit să-i sprijine pe șoferii care locuiesc într-un alt stat decât cel în care este înmatriculată mașina.

Certificatul ITP emis în străinătate va fi valabil doar temporar. FOTO Pixabay
Certificatul ITP emis în străinătate va fi valabil doar temporar. FOTO Pixabay

Noile prevederi ar urma să permită efectuarea ITP‑ului în orice țară membră, însă cu o valabilitate limitată, potrivit Digi24.

Proiectul legislativ care schimbă modul în care sunt gestionate inspecțiile tehnice pentru vehiculele care circulă în interiorul Uniunii, a fost aprobat de comisia de transport și turism a Parlamentului European. În forma actuală, propunerea permite ca un autoturism înmatriculat într-un stat membru să fie verificat tehnic în alt stat, dacă proprietarul se află acolo temporar sau locuiește pe termen lung.

Certificatul emis în altă țară decât cea de înmatriculare ar urma să fie valabil „cel mult șase luni”, perioadă după care șoferul va trebui să efectueze inspecția în statul în care este înregistrat vehiculul. Măsura este gândită în special pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor europeni care muncesc sau studiază în străinătate și care, în prezent, sunt obligați să revină în țara de origine doar pentru ITP.

Eurodeputații propun ca această flexibilitate să se aplice atât autoturismelor, cât și autoutilitarelor. Proiectul urmează să intre în faza de negocieri cu statele membre pentru stabilirea formei finale, iar Parlamentul European ar putea da aprobarea definitivă„până la sfârșitul acestei luni, conform calendarului estimat.

Dacă va fi adoptată, schimbarea va reprezenta o ușurare semnificativă pentru românii care trăiesc în alte țări europene, oferindu-le posibilitatea de a respecta obligațiile tehnice fără deplasări costisitoare și fără riscul de a circula cu ITP expirat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Nelipsit din contractele cu primăria și cu instituțiile din subordine. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Celebra mănușă albă purtată de Michael Jackson pe scenă a fost scoasă la licitație. Cu cât se vinde
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
O nouă lovitură pentru românii cu rate și economii în lei. Erste avertizează: inflația explodează, recesiunea continuă
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul