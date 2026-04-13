Razie cu surprize de Paște. Un tânăr fost prins beat la volanul unei mașini fără ITP și RCA. Un alt șofer a fost depistat cu o alcoolemie record

Polițiștii din Maramureș au oprit pe DN 18, în localitatea Leordina, un tânăr de 27 de ani care conducea sub influența alcoolului. Verificările au arătat și că autoturismul avea inspecția tehnică periodică (ITP) expirată și nu era acoperit de o poliță RCA valabilă. În judeţul Cluj, un bărbat de 53 de ani a fost reținut după ce a fost depistat cu o alcoolemie uriașă.

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina, județul Maramureș, au făcut semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe DN 18, în localitatea Leordina, potrivit News.ro.

Șoferul, în vârstă de 27 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost dus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat că autoturismul condus avea inspecţia tehnică periodică expirată şi nu deţinea o asigurare de răspundere civilă auto valabilă.



Cazul este instrumentat sub coordonarea unui procuror.

Prins conducând beat: 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat

În județul Cluj, polițiștii din Dej au depistat duminică seara un bărbat de 53 de ani, din Gherla, care conducea pe strada Minerilor având o alcoolemie uriașă de 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din Dej pentru stabilirea măsurilor preventive.