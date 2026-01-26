search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Ce amendă riscă șoferii care circulă cu ITP expirat în 2026

Publicat:

Odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, programată pentru data de 1 iulie, valoarea punctului de amendă va ajunge automat de la 202,5 lei la 216,25 lei. Acest fapt va genera creșterea sancțiunilor pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice (ITP).

Poliția Rutieră. FOTO: Inquam Photos / Cornel Putan
Poliția Rutieră. FOTO: Inquam Photos / Cornel Putan

Lipsa unui ITP valabil este tratată prin două sancțiuni ce se aplică simultan. Prima vizează conducerea unui vehicul fără inspecție tehnică, iar a doua vizează circulația cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată automat (efect juridic ce intervine imediat ce ITP-ul expiră). Ambele fapte se sancționează cu puncte-amendă din clasa a IV-a (între 9 și 20 de puncte).

La cât se ridica amenda pentru șoferii care circula cu ITP expirat in 2026

Până la 30 iunie 2026 : punct amendă: 202,5 lei.

În prezent, valoarea punctului de amendă este calculată la 5% din salariul minim de 4.050 lei:

  • Amenda minimă (9 puncte): 1.822,5 lei
  • Amenda maximă (20 puncte): 4.050 lei
  • Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.100 lei

De la 1 iulie 2026 : punct amendă: 216,25 lei.

Odată cu creșterea salariului minim la 4.325 lei, punctul de amendă crește automat, iar grilele de sancțiuni se modifică:

  • Amenda minimă (9 puncte): 1.946,25 lei
  • Amenda maximă (20 puncte): 4.325 lei
  • Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.650 lei.

Pe lângă amenzile usturătoare, poliția reține pe loc certificatul de înmatriculare și plăcuțele. Singura modalitate de a deplasa vehiculul către o stație ITP va fi pe platformă, deoarece dovada înlocuitoare eliberată nu oferă drept de circulație.

Cât costa ITP-ul si unde îl poți face

Dacă amenzile pot ajunge până la 8.650 de lei, costul unei verificări tehnice periodice rămâne o fracțiune din această sumă. Prețurile sunt liber practicate de stațiile autorizate și variază ușor în funcție de locație și tipul de combustibil.

Tarife medii în stațiile autorizate (2026):

  • Motociclete și mopede: 100 – 150 lei
  • Autoturisme Benzină / Hibrid: 150 – 200 lei
  • Autoturisme Diesel: 200 – 250 lei
  • Vehicule 4x4 sau Utilitare (<3.5t): 250 – 400 lei

Inspecția poate fi efectuată în orice stație acreditată de Registrul Auto Român (RAR). Se recomandă verificarea valabilității actuale pe site-ul oficial al RAR și programarea cu cel puțin 10 zile înainte de expirare.

Documente necesare la prezentare:

  1. Certificatul de înmatriculare (talonul) în original;
  2. Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) în original (sau copie legalizată/cu ștampila băncii pentru vehicule în leasing);
  3. Asigurarea RCA valabilă;
  4. Actul de identitate al persoanei care prezintă vehiculul (nu este obligatoriu să fie proprietarul).

Este important de reținut că periodicitatea ITP-ului depinde de vechimea mașinii: la 3 ani pentru mașinile noi, la 2 ani pentru cele între 3 și 12 ani, și în fiecare an pentru vehiculele mai vechi de 12 ani.

