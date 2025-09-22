Breaking Alertă în București: E-mail șocant de amenințare trimis către mai multe școli și spitale: „Voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un masacru”

Alertă în București. Un e-mail de amenințare a fost trimis la mai multe unități de învățământ și instituții medicale. Mesajul, redactat într-un limbaj violent, includea afirmații precum „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru”.

În cadrul mesajului, persoana care l-a transmis susţine că va intra în şcoală „cu două pistoale Beretta”. „Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesaj.

În urma sesizării primite, Poliția Capitalei, în colaborare cu Serviciul Român de Informații, a demarat verificări pentru a evalua veridicitatea amenințării.

„La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis Poliția Capitalei.

Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, „nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”.

„Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, au precizat polițiștii.