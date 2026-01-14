Nicușor Dan va avea internet la bordul avionului Spartan. Ministrul Apărării: „S-a făcut un prim test de comunicații”

Președintele Nicușor Dan va putea folosi internetul în timpul zborurilor cu avionul militar Spartan, după ce s-au efectuat primele teste tehnice pentru a elimina posibilele interferențe.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri, 14 ianuarie, că președintele va beneficia de acces la internet imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații. S-au trimis la producătorul navei Spartan caracteristicile tehnice pentru a ne asigura că nu sunt interferențe. Dacă producătorul ne confirmă că nu există interferențe, problema e rezolvată”, a explicat ministrul într-o discuție cu jurnaliștii.

Practic, pentru ca Nicușor Dan să poată folosi internetul în avion, nu doar mesaje text, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) trebuie să instaleze echipamente IT suplimentare la bord. Această operațiune a fost deja realizată, iar acum așteaptă confirmarea producătorului italian Leonardo că nu apar probleme tehnice. Dacă toate acestea vor fi finalizate, șeful statului va avea acces la internet la următorul zbor cu Spartan.

Economii și perspective pentru un avion prezidențial

Radu Miruță a subliniat că folosirea Spartanului aduce economii semnificative. „Președintele zboară de șase ori mai ieftin decât a zburat fostul președinte. România are nevoie de o aeronavă militară. Președintele contribuie la reducerea cheltuielilor, putea să închirieze și el o aeronavă de 250 de mii de euro, cam atât cred că costă acum”, a declarat anterior ministrul.

Ministrul a explicat că necesitatea unei aeronave prezidențiale nu depinde de persoana care ocupă funcția, ci de instituția prezidențială: „Trebuie o aeronavă prezidențială, nu pentru că îl apreciez eu foarte mult pe președintele Nicușor Dan, pentru orice s-ar numi președintele României, este vorba de președintele țării. Nu contează ce CNP are. România are la dispoziție Ministerul Apărării, are la dispoziție aceste aeronave Spartan și nu este o opțiune să spui că ai avea unele mai bune între ele cumva la jumătate. Administrația Prezidențială știe acest lucru”.

Achiziția unui avion prezidențial dedicat depinde de disponibilitatea bugetară și de deciziile Ministerului Finanțelor. „Trebuie cumpărată o aeronavă. Cred că Ministerul de Finanțe se poate uita la cifre pentru a pune bani deoparte. Dacă nu anul acesta, poate anul viitor”, a precizat ministrul.

Zborul blocat la Paris și problemele comunicațiilor

Pe 6 ianuarie, Nicușor Dan a folosit un Spartan pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței” de la Paris. Plecarea spre România a fost amânată până pe 7 ianuarie, la amiază, după ce președintele a rămas blocat opt ore pe aeroport din cauza ninsorilor. Avionul a ajuns la București în jurul orei 20.00, după mai bine de patru ore de zbor.

Președintele a recunoscut că aeronava nu este potrivită pentru zborurile prezidențiale lungi, în special din cauza lipsei comunicațiilor. „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că, una, avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi doi, că nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi”, a declarat Nicușor Dan săptămâna trecută, explicând că în timpul zborului se simte „deconectat de realitate”.