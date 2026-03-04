Avertismentul unui medic iranian stabilit în România despre fiul lui Khamenei: „Este mai fanatic decât tatăl său”

Reza Heidari, medic, traducător și activist iranian stabilit în România, susține că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ar avea un rol esențial în conducerea regimului de la Teheran și ar fi „mai fanatic” decât tatăl său, Ali Khamenei. Într-o intervenție la Digi24, acesta a vorbit despre nemulțumirile tot mai mari din societatea iraniană și despre speranța unei schimbări radicale de regim.

Potrivit lui Reza Heidari, în ultimii ani, în centrul mecanismelor de putere din Iran s-ar fi aflat Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem, Ali Khamenei.

„De când Khamenei a fost liderul suprem al statului islamic iranian, de fapt mâna dreaptă a lui era fiul său, cel de-al doilea fiu, Mojtaba Khamenei”, a declarat Heidari la Digi24.

El susține că, deși ordinele veneau oficial de la liderul suprem, punerea lor în aplicare ar fi fost coordonată de fiul acestuia. „Este adevărat că toate ordinele pentru a omorî lumea veneau de la Khamenei, dar executantul principal era fiul său. Fiul său dădea ordine la cei care trebuiau să tragă”.

Activistul afirmă că Mojtaba Khamenei este profund contestat de o parte a populației. „Lumea îl urăşte mai mult chiar, pot să spun, şi sigur şi el o să fie înlăturat pentru că dacă vine el la putere o să fie mult mai rău şi mult mai greu”, a spus Heidari.

„Oamenii din Iran speră la răsturnarea regimului în totalitate”

În opinia sa, tensiunile și protestele din Iran arată clar că o parte importantă a societății nu își dorește doar o schimbare de lider, ci o transformare completă a sistemului politic.

„Oamenii din Iran speră la răsturnarea regimului în totalitate. Oamenii din Iran nu aşteaptă schimbarea pionilor regimului, să se ducă unul, să vină altul şi să rămână acelaşi regim. Deci schimbarea totală a regimului”, a afirmat el.

Heidari a mai spus că Mojtaba Khamenei ar fi chiar mai radical decât tatăl său. „Mojtaba Khamenei este la fel ca tatăl său, dar este mai fanatic şi efectiv era cel mai activ. Ali Khamenei venea câteodată la un discurs, dădea sfaturi, dar efectiv executa Mojtaba Khamenei, el era cel care dădea ordin de execuţie, dădea ordine cum să fie controlat poporul. Mojtaba Khamenei este mult mai sângeros”, a declarat activistul.

Legăturile cu grupările armate din regiune

Reza Heidari a vorbit și despre relația Iranului cu mai multe grupări armate din Orientul Mijlociu, despre care afirmă că ar avea legături directe cu regimul de la Teheran.

El a menționat Hezbollah, Hașd al-Shaabi și Fatemiyoun Division, susținând că acestea ar fi parte a strategiei regionale a Iranului.

„Am auzit peste tot, se spune Hezbollah din Liban sau Hașd al-Shaabi din Irak sau Fatemiyoun din Afganistan. Nu este adevărat”, a spus el. „Dacă vă uitaţi când a fost înfiinţat Hezbollah din Liban, imediat după venirea lui Khomeini în anul 1979, Khomeini a înfiinţat Hezbollah din Liban pentru că libanezii fiind şiiţi a putut mai uşor să intre acolo, mai uşor să investească acolo”.

În opinia sa, aceste organizații sunt direct legate de politica regimului iranian. „Toate grupările astea aparţin regimului islamic din Iran, adică orice lovitură asupra lor înseamnă o lovitură asupra regimului islamic din Iran”, a mai declarat medicul și activistul iranian.