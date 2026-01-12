search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Ministrul Apărării, de părere că sunt necesare discuții privind un avion prezidențial. „Nu-i vorba de domnul Nicușor Dan, e vorba de președintele României"

Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, 12 ianuarie, că discuţia privind un avion prezidenţial trebuie purtată, întrucât este obligatoriu ca președintele României să aibă o aeronavă care să poată ateriza în condiţii de zero vizibilitate.

Nicușor Dan, coborând din avionul Spartan cu care a călătorit la Paris/FOTO: Facebook
Nicușor Dan, coborând din avionul Spartan cu care a călătorit la Paris/FOTO: Facebook

Discuţia trebuie purtată. L-am văzut pe domnul preşedinte spunând că probabil nu anul ăsta, ştiind care sunt constrângerile bugetare şi eforturile pe care şi dânsul îl face pentru a contribui la reducerea cheltuielilor. Aţi văzut că a redus cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale nu cu 20%, cât spusese iniţial, ci cu 30%.

Şi, mă rog, nu trebuie să se reduci la infinit, dar nu-i uşor a reduce. Adică a făcut un efort preşedintele României. Eu cred că discuţia trebuie purtată în spaţiu public. Nu-i vorba de domnul Nicuşor Dan, e vorba de preşedintele României.

Şi ca preşedintele României să aibă o aeronavă care să poată ateriza în condiţii de zero vizibilitate, este ceva nu necesar, eu zic obligatoriu”a spus ministrul Apărării, la Antena 3.

El a menţionat că „aici nu prea sunt variante de mijloc”.

Statul român poate pune această aeronavă Spartan, care aceste condiţii are. Nu avem unele variante un pic mai bune, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit. Nu ai altă variantă.

Ori închiriezi un avion, costă cât costă, şi eu apreciez că preşedintele n-a ales varianta asta şi e conservent pe ceea ce susţine public. Ori varianta cu ce are România, acest avion Spartan, în condiţii spartane”, a mai comentat el.

Săptămâna trecută, aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în țară a fost pregătită pentru decolare pe aeroportul din Paris, dar nu a putut pleca din cauza zăpezii de pe pistă. Acesta a rămas timp de 24 de ore în Paris.

