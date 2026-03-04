Din Dubai, soția lui Andrea Pirlo vorbește despre teroarea produsă de război: „Am fost trezită de un avion care zbura deasupra casei”

Valentina Baldini, soția lui Andrea Pirlo, fost mare fotbalist italian, acum antrenor în Dubai, a povestit orele tensionate pe care le-a trăit în Emiratele Arabe Unite în timpul atacului americano-israelian asupra Iranului.

După atacul american și israelian asupra Iranului din 28 februarie, în timp ce Statele Unite au rechemat cetățenii americani din 14 țări din regiune, Valentina Baldini, consilier artistic și soția lui Andrea Pirlo - care antrenează FC United Dubai în Emiratele Arabe Unite, a vorbit din Dubai cu presa italiană.

Soția lui Pirlo recunoaște că a trăit momente de frică. „Nu este normal pentru noi să auzim sunetul unei explozii deasupra capului sau să privim în sus noaptea și să vedem o rachetă sclipind pe cerul negru.

În noaptea de sâmbătă, 28 februarie, am fost trezită de un avion care zbura deasupra casei noastre. Era întuneric și, imediat ce a trecut, am auzit o bubuitură foarte puternică.

Nu am putut dormi câteva ore, iar conversațiile mele cu prietenii care locuiesc aici au fost mai active ca niciodată, uneori ironice, așa cum numai noi, italienii, știm”.

Situația, explică ea, a revenit apoi la normal: „În timp ce soțul meu dormea ​​profund, eu mă gândeam cum să plec, ce să pun în geantă pentru a scăpa și faptul că mai aveam doar 100 km de autonomie în mașină.

Dar după această fază inițială, a doua zi totul s-a calmat și cerul s-a seninat din nou. Supermarketurile nu sunt goale, așa cum se spune. Rafturile lor sunt pline de mărfuri, oamenii lucrează, taxiurile circulă, spitalele funcționează, iar restaurantele sunt deschise. Viața merge înainte, ca întotdeauna”.

„Ziua mea trece normal”, a mai declarat ea pentru publicația „Corriere della Sera”. „În timp ce sunt în Italia, unii își imaginează scenarii catastrofale care pur și simplu nu există aici la modul în care sunt descrise”.

Andrea Pirlo a fost lansat în fotbal de Mircea Lucescu la formația italiană Brescia.