Profesorul Cătălin Avramescu pune pe masă, într-un interviu pentru „Adevărul”, scenariile extreme: alegerile anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Adevărul: Asistăm la un blocaj total pe scena politică după votul din Parlament. Dacă ar fi să tragem o linie după această rundă de forță, cine a câștigat, cine a pierdut și care sunt riscurile reale pentru România în acest moment?

Cătălin Avramescu: Nu a câștigat nimeni, pentru că, dacă stai un pic să te gândești, în continuare nu avem un guvern funcțional. Dacă vă referiți la câștigurile de imagine, probabil a câștigat Bolojan, dar dacă ne gândim la statutul instituțional, nu s-a mișcat nici măcar cu un centimetru. Adică noi suntem în continuare cu un guvern demolat și nu avem nicio perspectivă de a avea unul nou. PSD și AUR au demolat guvernul Bolojan, fără să aibă un plan concret. Nicușor Dan, alături de cei din AUR și din PSD, au destabilizat România. Să faci o asemenea mârșăvie cu o lună, două înainte de evaluarea agențiilor de rating, atunci când trebuie să iei banii din PNRR, este o contraperformanță care va fi amintită.

Din acest joc periculos, serviciile secrete au încercat să oprească o majoritate bazându-se pe faptul că dau niște telefoane, însă nivelul resursei umane de acolo este absolut deplorabil, fiind intoxicat de un ultranaționalism agresiv și simpatii promoscovite. Ei s-au aliniat lângă PSD, numit Caracatița Roșie sau Partidul-Stat, însă acest eșec repetat le arată limitele și incompetența. Din tot acest spectacol lamentabil văzut în Parlament, românilor urma să li se bage pe gât un guvern-marionetă.

Nicușor Dan, într-o situație critică

Dacă ar fi să privim din perspectiva lui Nicușor Dan, ce soluție mai are după ce eșecul de luni seară și după cel cu Tomac?

Aș spune că nu are nicio soluție. Aritmetica parlamentară era imposibilă oricum și după aceste puciuri partidele sunt și mai aglutinate. Am văzut orarul consultărilor de la Cotroceni: a înșirat pe toți „loserii” din Parlament și îi primește cam tot atâta timp cât îi primește pe ăștia de la partidele mari. Ce sens are treaba asta? Este unul din lucrurile pe care el le întreține în aparatul de la Cotroceni acolo. El, în primul rând, n-are oameni în care să creadă. Gândiți-vă puțin, după ce încasează o asemenea mamă de bătaie politică în Parlament, credeți că va mai putea găsi în viitorul apropiat pe cineva dispus să mai fie umilit și tăiat prin noroiul din Parlament? Grindeanu sau cineva din AUR?

Să înțelegem că președintele este complet legat la mâini? În acest caz, ce mai poate face?

Nicușor Dan va trage de timp. Problema cu Nicușor Dan este - și a dovedit în toate aceste săptămâni - că nu are standarde politice. În mod normal nu te înhăitezi cu așa ceva, cu AUR, dar el a reușit să facă ceva în chestiunea asta... A primit-o la Cotroceni pe propagandista lui Vladimir Putin. El a semnat ca primarul, nu-l interesează. Când a fost întrebat de anticipate în trecut, imediat a doua zi după alegerile prezidențiale când trebuia dizolvat Parlamentul, domnul Nicușor Dan ce-a zis? „Îmi place să dorm la Cotroceni”. Este un personaj extrem de confuz, extrem de nervos și extrem de puțin implicat.

În aceste condiții, în care alianța PNL-USR-UDMR pare decisă să reziste, ar putea partidele forța suspendarea președintelui?

Cred că ar trebui să-l suspende pe Nicușor Dan, dar din foarte multe motive. Eu aș spune că în principalul motiv este nesocotirea procedurilor parlamentare în desemnarea guvernului. Omul acesta nu a făcut consultări pentru a doua nominalizare, a scos-o din burtă pur și simplu. În al doilea rând, el a instigat la un puci în interiorul PNL. Așa ceva nu este acceptabil, nemaivorbind că face combinații la vedere cu serviciile secrete. Nu cred că trebuie tolerat în fruntea statului un asemenea personaj. Eu aș îndemna PNL-ul să treacă urgent la suspendarea lui Nicușor. Ar avea de câștigat, pentru că lumea s-a săturat; sunt milioane de alegători care sunt absolut sătui de Nicușor. Nicușor Dan nu mai e un președinte legitim deja, este mizerabil ce a făcut.

Strategia AUR. „Au vrut luna și soarele de pe cer, vor șefia Guvernului”

Există voci care spun că suspendarea lui Nicușor Dan ar ajuta mai degrabă AUR. Să fie în acest caz câștigurile PNL mai mari decât faptul că ar avea de pierdut prin faptul că AUR câștigă?

Eu cred că ar fi mult mai mare câștigul decât pierderea. Oamenii care se cațără în fruntea statului fără să aibă competența necesară și fără să aibă o minimă responsabilitate față de mandatul primit, merită să plece de acolo. Cine câștigă pe termen scurt, AUR, ne-AUR, asta nu știu. Și nu cred că poate să câștige foarte mult AUR. Dimpotrivă, foarte bine ar face PNL-ului în special, pentru că ar dovedi că este un partid cu principii. Și, în al doilea rând, ar dezvălui și jocul la două capete al AUR, pentru că AUR este atât de legat de același sistem toxic din România, încât eu spun că probabil nici n-o să voteze pentru suspendare.

Totuși, deși susținătorii lui Bolojan au spus că AUR va vota pentru Guvernul Veștea, realitatea i-a contrazis. Care a fost motivul real din spatele deciziei AUR?

Păi, AUR a vrut luna și soarele de pe cer. A vrut al doilea om din stat, dar nu știu când să se oprească. Că altfel, să știți, AUR intra în combinație cu PSD-ul și cu, cine știe, poate chiar și cu PNL-ul. Doar lăcomia lor a făcut să nu avem trecerea guvernului. În AUR au vorbit mai mulți și fiecare a plusat, au zis: vreau și aia, vreau secretar de stat, vreau președinția Senatului, vreau și CNA-ul, vreau și CNCD-ul, vreau și Avocatul Poporului, vreau și prefecți. Frate, deci ce mai vrei tu acum? Nicușor Dan le dădea toate astea fără probleme, semna ca primarul.

Singura posibilitate ca AUR să accepte un joc pe termen lung este să dețină șefia Guvernului. Acum s-ar putea ca AUR să facă de foame un pas greșit și să intre la Guvern, dar în condițiile în care nu dețin controlul, aceea ar putea fi fatal pentru ei. Nu poți să susții un discurs antisistem când tu ești parte a sistemului. AUR va trage de timp în perioada următoare.

Sfârșitul statului-națiune în UE? Conceptul, explicat de un expert român care îi pune pe jar pe suveraniști

Ce soluții au Ilie Bolojan și USR

Ce soluții au acum Ilie Bolojan și susținătorii săi? La ce ne-am putea aștepta din partea alianței PNL, USR și UDMR?

Bolojan și USR, să știți, nici ei nu se vor grăbi. Pentru că, totuși, Bolojan trebuie, ca să poată participa la alegeri cu șanse, să își curețe partidul. Și asta e o treabă mult mai grea decât să dai afară 4-5 puciști. El a avut o surpriză când numărul doi din partid vrea să dea un puci, pentru că Lucian Bode era numărul doi și totuși nu a avut atât de mulți adepți. Ceea ce arată încă o dată și cât de naiv a fost Bolojan când l-a tolerat lângă el în conducerea partidului, și arată cât de naivi sunt oamenii de acolo, atunci când te uiți la cariera unei Alina Gorghiu sau a unor personaje ca Adrian Cozma de la Satu Mare, care s-au oprit la timp când au văzut de unde bate vântul, ca să nu-și piardă capul. Dar care, probabil, cu proxima ocazie, dacă li s-ar oferi prilejul, ar acționa din nou. Cel mai urgent pentru Bolojan este să-l dea afară pe Cătălin Predoiu, care e mai pesedist decât mulți pesediști și care acum ține capul la cutie după ce a pus umărul la căruța puciului.

L-am auzit pe Ilie Bolojan în mai multe rânduri spunând că și-ar asuma formarea unui nou guvern. O va și face sau e doar la nivel declarativ?

Îl sfătuiesc să nici nu încerce, pentru că ar depinde de o majoritate parlamentară care e foarte diferită, adică PSD-AUR. Ei colaborează deja în Parlament. De ce să stai cu drobul de sare deasupra capului? Nu putem merge cu jumătăți de măsură. Îl sfătuiesc să nu o accepte în niciun caz, să nu accepte niciun fel de mandat de la Nicușor Dan, pentru că acesta nu mai are legitimitate.

În politică s-au văzut multe, inclusiv alianțe și împăcări între dușmani aparent de moarte. Mai vedeți posibilă o împăcare istorică între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, sau o reparare a alianței cu PSD?

Sincer, nu. Oricine stă peste aluatul ăsta de PSD se sinucide electoral. Miza în țară a fost băgarea PNL-ului în subsolul electoral, deoarece alianța cu PSD-ul este sărutul morții. Lumea s-a săturat; nu doar alegătorii PNL sau USR, dar chiar și 90% din alegătorii AUR sunt sătui și nu mai vor să audă de PSD. Dacă stai lângă PSD într-un guvern, ai sfârșitul aproape. Așa că nu văd o refacere a coaliției, ruptura este prea mare.

„Grindeanu este moartea pasiunii”

Dar PSD? L-am auzit și pe Sorin Grindeanu afirmând că PSD și-ar putea asuma guvernarea. Există riscul ca PSD să fie strivit între alianța din jurul lui Bolojan și valul AUR?

Sper că da. Ei mai au capacitatea de a lupta pentru că încă mai controlează aproape jumătate din primăriile la nivel național, este un partid mare. Din păcate, și mai au la nivel local bani care țin toate legăturile. Dar la conducerea pe care o au nu se mai pot regenera, iar în următorii ani PSD va ajunge total irelevant. PSD-ul a reușit prin comportamentul său să își alieneze practic toți aliații: a stricat relația cu PNL, cu UDMR, cu USR. Dacă vine un prim-ministru de la PSD, cine Dumnezeu să-l voteze? Nu văd așa ceva. În plus, în interiorul PSD sunt, de fapt, două puciuri.

Și care ar fi aceste „puciuri”?

Paul Stănescu, l-ați auzit că a spus chiar aseară, a declarat că PSD trebuia să se țină mai aproape de AUR, adică să se „peremizeze”. Stănescu este în aceeași horă cu Olguța Vasilescu, peremistă de-a lui Vadim Tudor. Și există o grupă foarte importantă în PSD care trage pentru vadimizarea partidului. Eu prevăd că ei vor avea controlul curând în partid și îl vor da afară pe Sorin Grindeanu.

Mondialul care dărâmă zidul lui Trump? Adevărata relație dintre SUA și Mexic, explicată de un expert român

Îl vedeți atât de vulnerabil pe Grindeanu?

Da, Grindeanu este moartea pasiunii. A și fost subalternul lui Dragnea și a fost dat afară în șuturi. Ne amintim din memoria instituțională cât de penibilă și plină de circ a fost evacuarea lui Grindeanu din Guvern. Când îl pui pe Grindeanu la conducere, iar partidul, la firul ierbii, este parazitat de baronii locali, totul se prăbușește. PSD va trage și el de timp în perioada următoare.

Anticipatele, „cea mai bună soluție proastă”

S-a vorbit și încă se mai vorbește despre anticipate. Pentru cine ar fi o soluție și pe cine ar dezavantaja?

Acum nu mai este o idee așa de bună ca în trecut, dar e o idee mai bună decât paralizia completă. Ar fi cea mai bună soluție proastă din câte există în momentul de față, în condițiile în care nu există soluții bune din varii motive.

Dacă s-ar fi făcut alegeri anticipate imediat a doua zi după prezidențiale, așa cum am cerut eu, AUR nu obținea nici 30%, PSD-ul sub 15%, iar două din trei partide extremiste nu mai intrau în Parlament. Acum însă, ne lipsesc soluțiile bune nu doar din cauza aritmeticii parlamentare, ci și pentru că România este guvernată în anumite privințe de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) - un organism toxic moștenit de pe vremea regimului autoritar al lui Ion Iliescu, unde se află oameni din servicii puși cu mâna de președinte, care blochează rapoartele privind interferența rusă în România. Ne aflăm într-un punct critic în care actul de guvernare este în ultimul hal pentru că se face cu mandat de la sistem, iar spectacolul din Parlament ne-a arătat doar profitorii, nu și șefii reali ai acestui mecanism.

Cine este profesorul Avramescu

Cătălin Avramescu este profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, unde predă cursuri de istorie a gândirii politice.

Avramescu este pecialist în filozofie politică modernă (teoria dreptului natural, teoriile suveranitatii și teoria contractului social), docent al Universității din Helsinki, fellow la institutele de studii avansate din Edinburgh, Wassenaar, Stellenbosch, București, Budapesta și Varșovia, Visiting Professor în Olanda, Franța și Italia.

Domeniile sale de cercetare sunt Filozofia politică, Teoria politică și Istoria ideilor politice. În anul 2008 a fost numit Consilier de Stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.