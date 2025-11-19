search
Nicușor Dan decorează un general american: ce merite extraordinare l-au adus în atenția României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicușor Dan, a acordat Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler generalului-maior Matthew J. Van Wagenen, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale în cooperarea militară româno-americană și în structurile NATO. Decizia a fost oficializată prin decret prezidențial, semnat recent la Palatul Cotroceni, a transmis Administrația Prezidențială. 

Generalul-maior Matthew J. Van Wagenen. FOTO: Wikipedia
Generalul-maior Matthew J. Van Wagenen. FOTO: Wikipedia

Potrivit aceleiași surse, decorarea vine ca urmare a unei cariere militare „excepționale”, în care generalul-maior Van Wagenen a ocupat funcții de comandă și de stat major la cele mai înalte niveluri în cadrul forțelor armate ale Statelor Unite și în structurile Alianței Nord-Atlantice. Activitatea sa în cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) a inclus sprijin direct pentru operațiunile și proiectele Armatei României, a precizat Administrația Prezidențială în comunicat.

În document se mai menționează că oficialul american a susținut constant dezvoltarea cooperării strategice cu România și a contribuit la îndeplinirea unor misiuni comune în context aliat. Pentru aceste merite, șeful statului i-a conferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace, distincție oferită militarilor care s-au remarcat prin profesionalism și dedicare exemplară, a subliniat Palatul Cotroceni.

