search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mitul consilierului-președinte. Ce face cu adevărat un consilier prezidențial și câtă putere are

0
0
Publicat:

Preambul - Demiterea „amiabilă” a lui Ludovic Orban de la Cotroceni, după doar o lună de mandat, este știrea politică a acestor zile. Nu pentru că astfel de rupturi ar fi o raritate – dimpotrivă, democrațiile consolidate sunt pline de asemenea episoade – ci pentru că relația dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban părea, cel puțin în percepția publică, una dintre cele mai stabile și mai bine înțelese.

FOTO Inquam/George Călin
FOTO Inquam/George Călin

Susținerea oferită de Orban în 2020, când Nicușor Dan a câștigat Primăria Capitalei, și în 2025, când a intrat, la limită, în turul al doilea al prezidențialelor, părea să fi creat un arc de încredere dificil de imaginat că s-ar putea rupe atât de repede. Tocmai de aceea, despărțirea bruscă a generat întrebări, speculații și interpretări partizane: unii au văzut în acest gest un semn de forță, alții o vulnerabilitate, unii o corecție necesară, alții o eroare strategică.

Dar situația, ca orice episod tensionat din proximitatea puterii, este mai simplă și, în același timp, mai complexă. Depinde de perspectiva analizei. Pe de o parte, orice președinte ajunge, inevitabil, la un moment în care trebuie să se despartă de un colaborator apropiat. Dinamica administrării unei țări, presiunea publică, tensiunile din coaliție, diferențele de stil, suprapunerile de agendă sau pur și simplu incompatibilitățile de ritm pot genera astfel de fisuri. Istoria politică, de la Washington la Londra sau Bruxelles, este plină de episoade similare. Pe de altă parte, în acest caz particular, nu avem suficiente date pentru a trage o concluzie certă. În lipsa detaliilor factuale, orice „diagnostic” ar fi un exercițiu superficial, cu riscul de a alimenta confuzia publică.

În schimb, putem face ceva cu adevărat util pentru igiena dezbaterii publice: să discutăm, pe larg și cu calm, ce înseamnă funcția de consilier prezidențial în România, care este logica ei instituțională și cum ar trebui înțeleasă relația dintre consilier și președinte într-un sistem democratic în care puterea are limite, iar responsabilitatea este împărțită între instituții, norme și echilibre sensibile.

Teoria și practica puterii de a consilia un președinte

Funcția de consilier prezidențial este probabil una dintre cele mai neînțelese poziții din arhitectura statului român. În imaginarul colectiv, consilierul este uneori perceput ca un „mini-ministru”, alteori ca un „purtător de cuvânt” sau ca un „șef de cabinet” al președintelui, pe un anumit domeniu de competență. Nimic mai neadevărat. În realitate, consilierul prezidențial este un demnitar cu un statut foarte clar definit: nu are putere executivă proprie, nu poate lua decizii în nume propriu, nu emite acte normative și nu poate reprezenta instituția statului fără mandat explicit. Puterea sa este una derivată: el există doar în raport cu președintele, ca prelungire a voinței și expertizei acestuia.

Această poziție de „extensie instituțională” vine cu o responsabilitate imensă. În democrațiile funcționale, consilierul nu își permite luxul de a vorbi „în nume propriu” în spațiul public. Orice declarație, oricât de minoră, este automat percepută ca o expresie a președintelui. Iar cetățenii nu votează consilierii, ci președintele. Tocmai de aceea, consilierii trebuie să fie mai atenți, mai prudenți, mai disciplinați decât orice alt actor politic. Puterea lor nu vine din vizibilitate, ci din discreție; nu vine din zgomot, ci din rigoare; nu se bazează pe impetuozitate, ci pe capacitatea de a asculta, sintetiza și recomanda o anumită direcție. Repet: capacitatea de a recomandaNU de a asuma o anumită direcție. Președintele și numai președintele decide și, implicit, își asumă responsabilitatea politică a respectivei decizii.

În țări precum Franța, Germania sau Statele Unite, rolul este în mod tradițional unul tehnic. Consilierii sunt experți: diplomați de carieră, profesori universitari, analiști de securitate, juriști cu experiență, specialiști în economie sau în relații internaționale. Ei nu caută expunerea publică, nu își construiesc notorietate personală și nu concurează cu președintele pentru atenția mass-media. Ei lucrează, în principal, în spațiul discret al analizei și al politicilor publice comparate.

În România, funcția a căpătat însă o coloratură suplimentară. În cei 34 de ani de democrație constituțională, consilierul prezidențial a fost, în multe momente, mai degrabă un actor politic decât un expert sau un tehnocrat. De multe ori, numirea a funcționat ca o recompensă post-electorală, ca un semnal de loialitate sau ca o recunoaștere simbolică. Alteori, a fost un preludiu pentru funcții mult mai importante în stat. Nu puțini consilieri prezidențiali au devenit ulterior miniștri, parlamentari, ambasadori, șefi ai unor instituții strategice sau chiar candidați la poziții mai înalte. Cotroceniul a fost, într-o bună măsură, un „laborator de resurse umane“ pentru aparatul de stat: un spațiu de observare, de selecție, de testare și, uneori, de legitimare publică.

Structura unei Administrații Prezidențiale depinde major de stilul președintelui. Unii preferă un cabinet restrâns, sobru, strict orientat spre atribuțiile constituționale. Pentru astfel de lideri, consilierii sunt predominant tehnicieni. Alții preferă să construiască un cabinet amplu, aproape paralel cu Guvernul, acoperind tematic fiecare domeniu major al administrației centrale. România a cunoscut ambele modele, iar diferențele dintre ele au fost vizibile în stilul decizional, în ritmul de reacție și în modul de gestionare a crizelor.

În jurul președintelui există însă și un alt strat, mai puțin vizibil, dar la fel de important: consilierii onorifici, consilierii informali și ceea ce în limbaj colocvial, dar asumat de literatura de specialitate, numim uneori „vocea din seară”, adică acele personaje care au acces la timpul privat al liderului politic. Consilierii onorifici sunt o categorie aparte – oameni respectați, al căror rol simbolic depășește uneori rolul tehnic. În teorie, contribuția lor ar trebui să fie limitată; în practică, unii au avut o influență considerabilă, tocmai pentru că nu au responsabilitate instituțională formală. Lor li se adaugă consilierii informali, acele persoane – experți, prieteni, foști parteneri de muncă – pe care președintele îi consultă ocazional, în funcție de tema momentului. Dar influența cea mai delicată – și cel mai dificil de delimitat – vine din zona spațiului privat al președintelui. Aproape fiecare democrație a trecut prin episoade în care soțul, soția, copiii, frații sau rudele, în general, ale unui președinte au exprimat opinii ferme, au sugerat direcții de acțiune politică / guvernamentală, au provocat conflicte sau, dimpotrivă, au blocat anumite opțiuni. Fără să fie consilieri, fără să aibă responsabilitate publică și fără mecanisme de control, pot influența momente critice. „Vocea din seară” nu poate fi reglementată. Dar ea există. Uneori este discretă, alteori este însoțită de tone de articole de presă de scandal, dar în toate situațiile reprezintă o constantă, cu valori variabile, care obligă consilierii profesioniști la precauții suplimentare.

În astfel de ecuații complicate se joacă stabilitatea unui cabinet prezidențial. Iar lucrurile devin și mai sensibile în anii premergători unei campanii pentru al doilea mandat, când rolul consilierilor se suprapune inevitabil cu logici de campanie, comunicare, negociere și strategie. Atunci, diferența dintre consilierul tehnic și consilierul politic devine vizibilă, tensiunile cresc, iar riscul de ruptură se amplifică. Aproape toți președinții lumii au trecut prin astfel de momente.

Exemple internaționale

Pentru a înțelege mai bine dinamica dintre un lider ales și consilierii săi – fie ei tehnici, politici sau administrativi – este util să privim și câteva situații recente din alte democrații consolidate. Chiar dacă vorbim despre arhitecturi instituționale diferite – un președinte american, un premier britanic sau un președinte al Comisiei Europene –, mecanismele interne ale puterii sunt surprinzător de asemănătoare. În toate aceste cazuri, consilierul devine un nod de influență între expertiză, încredere personală și presiunea politică, iar rupturile apar adesea atunci când aceste planuri se suprapun fără reguli clare sau fără limite ferm fixate.

Un prim exemplu este cel al medicului Anthony Fauci, consilierul științific care a traversat șapte administrații americane și care, în timpul pandemiei de COVID-19, a devenit fără voia sa un personaj politic. Deși rolul său era strict profesional, diferențele publice de abordare dintre el și președintele Donald Trump au transformat expertiza într-o miză politică, împingându-l pe Fauci în centrul unei polarizări naționale fără precedent. Pentru prima dată în istoria recentă a Casei Albe, un consilier tehnic a devenit subiect de campanii publice, ținta atacurilor, dar și simbol al încrederii pentru o parte a societății. Cazul arată cât de ușor poate aluneca rolul de consilier dinspre expertiză spre politizare atunci când contextul este unul de criză majoră, iar spațiul public se inflamează. La Londra, un alt episod revelator îl constituie ruptura dintre premierul Boris Johnson și principalul său strateg, Dominic Cummings. Arhitect al campaniei Brexit, Cummings a devenit figura dominantă a Downing Street 10, cu o influență considerabilă asupra direcțiilor politice ale guvernului. Tensiunile nu au apărut doar din diferențele de stil sau de strategie, ci și din coliziunea directă cu cercul familial al premierului, în special cu soția acestuia, Carrie (Symonds) Johnson. Rivalitatea dintre „consilierul oficial” și „vocea din proximitate” – prezentă permanent în viața liderului – a dus la o fractură inevitabilă. Demisia lui Cummings a fost, de fapt, expresia clară a unui fenomen vizibil în toate structurile de putere: atunci când influența profesională intră în conflict cu influența personală, apar, din păcate, dezechilibre instituționale greu de evitat și de explicat public.

Un al treilea exemplu, de data aceasta din interiorul instituțiilor europene, este cazul lui Martin Selmayr, șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Între 2014 și 2018, Selmayr a devenit unul dintre cei mai puternici oameni din Bruxelles, controlând agende, priorități, fluxuri de informații și mecanisme administrative într-un mod rar întâlnit într-o instituție supranațională atât de complexă. Promovarea sa fulgerătoare ca secretar general al Comisiei – realizată printr-o procedură contestată public de Parlamentul European – a scos la iveală riscurile concentrării excesive de putere într-o funcție tehnică. Criza care a urmat, încheiată cu demisia sa, a fost o lecție despre vulnerabilitățile create atunci când expertiza, loialitatea personală și accesul la lider se suprapun într-un mod netransparent, depășind spațiul instituțional prevăzut de mandat.

Cele trei situații – din SUA, Regatul Unit și Bruxelles – arată, dincolo de diferențele de cultură politică sau de arhitectură constituțională, același tipar al fragilității: consilierul este indispensabil pentru funcționarea unei administrații, dar devine o vulnerabilitate atunci când rolul său se extinde necontrolat, când influența depășește limitele mandatului sau când se confundă cu puterea însăși. Iar atunci când aceste limite se rup, ruptura nu este doar personală, ci profund instituțională.

Concluzie

Consilierul prezidențial într-o democrație nu este o voce concurentă, nu este un actor politic autonom, nu este un „al doilea președinte”. Este un profesionist care trebuie să înțeleagă că legitimitatea nu îi aparține, ci îi este împrumutată de președinte. Iar președintele primește această legitimitate de la cetățeni. Când această arhitectură se destramă, lucrurile nu mai pot continua. Iar „rezolvarea problemei” – oricât de spectaculoasă ar fi în spațiul public – este doar o corecție necesară a unui echilibru instituțional subtil.

În cele din urmă, deși oamenii modelează instituțiile, această modelare nu poate depăși sau ignora mandatul inițial pentru care instituția respectivă a fost creată. Iar atunci când vorbim despre Administrația Prezidențială, întreaga arhitectură de putere este desenată în jurul mandatului constituțional al președintelui, așa cum este el definit de legea fundamentală. Prin urmare, funcția de consilier prezidențial rămâne una dintre cele mai sensibile expresii ale acestei realități: un rol în care influența este reală, dar puterea este întotdeauna limitată de liniile de putere stabilite de președinte.

Articol publicat și în Revista Cultura (revistacultura.ro - Revista Cultura).   

Opinii

Mai multe de la Remus Pricopie

Prezidențiale 2025 – „Sfinți” și „Demoni”
Opinii
Austria, 2016 – studiu de caz
Opinii
Modernizarea României - subiectul care lipsește în campania electorală
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din sezonul viitor!”. Amenda uriaşă pentru încălcarea legii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum recunoaștem un prădător sexual atunci când este o persoană influentă. Constantin Cornea, psiholog: „Va încerca să te aibă într-o formă sau alta”
libertatea.ro
image
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
A murit Flavia Groșan. Doctorița antivaccinistă avea cancer și era internată de o lună în spital
antena3.ro
image
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
observatornews.ro
image
A murit Flavia Groșan. De ce boală suferea medicul antivaccinist
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet pentru o familie
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
O fetiță de doi ani și-a pierdut viața la scurt timp după externare, chiar în brațele tatălui. Reacția spitalului: „Suntem profund șocați”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Doliu imens în lumea medicală. Celebrul doctor Flavia Groșan a încetat din viață
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, splendoare în alb de Ziua Națională. Fiica ei, Prințesa Gabriella, a atras toate privirile în rochia ei roșie

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?