Cristi Danileț câștigă împotriva României la CEDO. Fostul judecător fusese sancționat pentru postări pe Facebook

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț.

„Marea Cameră a CEDO – cel mai înalt for de justiție din cadrul Consiliului Europei ce reunește 46 state membre – tocmai a pronunțat soluția în cazul Danileț c. României privind libertatea de exprimare a magistraților în subiecte de interes general.

Am fost reprezentat de avocatele Nicoleta Popescu și Mihaela Ghirca-Bogdan cărora le mulțumesc din suflet pentru pregătirea acestui caz și reprezentarea de excepție în fața instanței europene”, a anunțat fostul judecător.

Cristi Danileț, fost judecător la Tribunalul Cluj, a dat statul român în judecată la CEDO după ce, în ianuarie 2019, a primit prima sancțiune disciplinară (scăderea salariului cu 5% timp de două luni) pentru criticile făcute pe Facebook privind PSD și statul de drept.

Danileț susține că sancțiunea i-a încălcat dreptul la libera exprimare și i-a afectat reputația profesională.

Acțiunea a fost depusă în martie 2021, iar în octombrie, CEDO a cerut Guvernului României să răspundă dacă sancțiunea a constituit o ingerință nelegală în libertatea de exprimare sau dreptul la viața privată.

Iată postarea din 9 ianuarie 2019 a judecătorului Cristi Danileţ:

„Poate că cineva remarcă totuşi succesiunea atacurilor, destructurărilor şi decredibilizărilor la adresa următoarelor instituţii: DGIPI, SRI, SPP, Poliţia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata.

Nu par întâmplătoare după declararea sus şi tare a «abuzurilor instituţiilor de forţă». Ştim cu toţii ce ar însemna lipsirea de eficienţă sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituţii: servicii, poliţie, justiţie, armată?

Şi, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Constituţie potrivit cărora «Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (…) a democraţiei constituţionale»? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind … democraţia, că tot am văzut azi că e în scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizaţi că ar fi … constituţional!? Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor.”

Cristi Danileţ a mai primit o sancţiune din partea Secţiei pentru judecători a CSM, în luna decembrie 2021, fiind exclus din magistratură.

În februarie 2024, Camera CEDO a constatat violare a libertății de expresie. România a contestat decizia, iar cauza a fost trimisă la Marea Cameră.