Baza Mihail Kogălniceanu, hub strategic NATO: numărul soldaților ar putea fi dublat la 20.000 | SURSE

Publicat:

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu de la Constanța este pregătită să devină unul dintre cele mai importante hub-uri strategice NATO din regiune. Numărul militarilor dislocați aici ar putea fi dublat, ajungând la 20.000, iar unitatea va găzdui atât soldați, cât și ajutoare militare destinate Ucrainei.  

Numărul cadrelor militare ar putea crește la 20.000 / Sursa foto: Shutterstock

Baza militară Mihail Kogălniceanu ar putea să devină un punct strategic crucial pentru NATO în Europa

  Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor digi24.ro. Unitatea aeriană ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Acolo ar urma să fie depozitate ajutoarele militare NATO.

  Prin urmare, baza Mihail Kogălniceanu ar putea să devină cel mai important punct strategic al NATO în Europa. În primul rând, numărul militarilor NATO trimiși în baza aeriană va fi mai mare decât cel anunțat inițial. În primă fază, oficialii din domeniul apărării anunțau că Baza Mihail Kogălniceanu va adăposti 10.000 de soldați.

Potrivit surselor, pe lângă aceste trupe, care vor sta în permanență în Constanța, baza ar putea să găzduiască alți 10.000 de militari. Este vorba despre o staționare temporară. Aceste trupe ar putea să fie dislocate timp de câteva luni, în cazul în care Rusia nu respectă o eventuală pace sau în cazul în care amenință o țară NATO.

Pe lângă suplimentarea militarilor, unitatea din Constanța urmează să devină una dintre cele mai mari hub-uri pentru ajutorarea Ucrainei

  Un alt detaliu extrem de important este că baza Mihail Kogălniceanu ar urma să fie și una dintre cele mai mari hub-uri pentru sprijinirea Ucrainei. Baza din județul Constanța va adăposti ajutoarele militare pentru Ucraina. Este vorba despre rachete, muniție sau vehicule blindate. Armele vor fi depozitate și transferate în Ucraina atunci când rutele vor fi sigure.

  Mihail Kogălniceanu este unul dintre cele mai scumpe proiecte ale Armatei Române. Modernizarea bazei va costa 2,5 miliarde de euro. România vrea însă să obțină 400 de milioane de euro din fondurile Comisiei Europene. Dacă totul merge conform planului, în 2040, Mihail Kogălniceanu va ajunge cea mai mare bază aeriană din Europa, depășind-o pe cea de la Ramstein, Germania.

Baza militară de la Kogălniceanu va deveni „hub strategic pentru NATO”, printr-o investiție de 2,5 miliarde de euro

Toate acordurile bilaterale dintre România și SUA, inclusiv cele privind prezența militară americană pe teritoriul național, sunt în vigoare, respectate și permanent adaptate la evoluțiile de securitate din regiune. 

  Informațiile au fost transmis miercuri, 16 aprilie, de surse din domeniul Apărării, citate de Agerpres. 

Sursele citate subliniază că modernizarea Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu, susținută printr-o investiție guvernamentală de peste 2,5 miliarde de euro, va transforma locația într-un hub strategic regional pentru NATO. Proiectul este planificat pe 20 de ani, în patru etape, și va permite găzduirea a până la 10.000 de militari români și aliați. 

