Nepotul criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă, reținut pentru furt și scandal în Gara Arad

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut luni de polițiști după ce a furat un troller din Gara Arad. Incidentul a degenerat, bărbatul fiind agresiv și imobilizat de forțele de ordine.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițiștii de la Transporturi Arad au fost sesizați de mai mulți martori din holul caselor de bilete că un bărbat a sustras un bagaj tip troller, care conținea diverse bunuri personale. După furt, acesta a mers spre platoul stației CFR, unde a fost oprit de agenții de pază.

Bărbatul a devenit violent, tulburând grav ordinea și liniștea publică și adresând amenințări agentului de securitate. În acel moment, a fost nevoie de folosirea spray-ului iritant lacrimogen, susțin sursele citate de News.ro.

Urmărire și reținere

„La observarea poliţiştilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat şi încătuşat la aproximativ 150 de metri de staţia CF Arad”, au precizat aceleași surse.

Prejudiciul, estimat la 1.000 de lei, a fost recuperat în totalitate.

Cine este bărbatul reținut

Autorul furtului este nepotul lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal condamnat pentru răpirea și uciderea a două adolescente în urmă cu șase ani.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și se află în arestul IPJ Arad, fiind cercetat pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice.