Gheorghe Dincă, ucigașul de la Caracal, s-a pocăit în pușcărie. „Acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, îndrumat“ VIDEO

Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal (Olt) condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și ucis două fete, a hotărât să se pocăiască. „Acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, îndrumat“, spune biserica sa.

Vestea că ucigașul Alexandrei Măceșanu și al Luizei Melencu s-a pocăit a fost dată chiar de membrii asociației penticostale „Misiunea Family to Family“, condusă de omul de afaceri Mike Olari.

„Pe data de 19 Februarie când a avut loc un botez Nou Testamental în Penitenciarul din Craiova, a trebuit să cedăm și să-l primim și pe el, împreună cu alte 7 persoane în apa botezului. Nu am cedat din cauza insistențelor lui, fiindcă el, bazat pe cazul tâlharului de pe cruce, care nu a fost botezat și totuși Isus l-a primit în RAI", a spus Mike Olari după ce a făcut anunțul.

Surse din Penitenciarul Craiova au povestit pentru Adevărul ce s-a întâmplat în ziua botezului: „Penticostalii s-au pregătit pentru acel moment. Nu este prima dată când se întâmplă un astfel de eveniment la noi. Dar, de data aceasta, parcă pregătirile au fost mai atent făcute. Dincă a fost îmbrăcat complet în alb, ca și ceilalți deținuți care au fost botezați. L-au băgat într-o piscină gonflabilă și i-au cântat la chitară".

„Am făcut și fapte cu care nu mă pot mândri... considerându-le normale"

Gheorghe Dincă a ținut un discurs înainte de a intra în piscina gonflabilă. El a povestit cum s-a hotărât să se pocăiască și cum a înțeles că Dumnezeu îl iubește.

Redăm mai jos, întocmai, ce a spus Gheorghe Dincă:

„Mă numesc Gheorghe Dincă. Am 69 de ani împliniți. Peste aproape 3 luni de zile împlinesc 70... Am luat singur decizia de a mă boteza. Am citit o carte pe care mi-a înmânat-o domnul Lupu Viorel și așa am ajuns la decizia de a mă boteza și de a recunoaște greșelile ce le-am făcut în viața mea. Sper ca Dumnezeu să mă ierte și Isus Hristos", a spus deținutul.

Dincă a explicat și ce înțelege prin pocăință. „Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu am făcut și fapte cu care nu mă pot mândri și credeam că nimic rău nu mi se poate întâmpla, considerându-le normale. Ajuns în Penitenciarul Craiova am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu prin multe activități educative și moral-creștine. Participând la aceste activități privind cartea "Dumnezeu te iubește" de la pastorul Lupu Viorel, am citit-o rămânând surprins și am înțeles mesajul, el fiind pe înțelesul tuturor. Înțelegând că Dumnezeu mă iubește, dând pe fiul său Isus la moarte de dragul meu, ca eu să fiu mântuit, am luat decizia să mă pocăiesc, adică să recunosc că am făcut greșeli în viață... Am cerut iertare lui Dumnezeu și persoanelor celor care le-am greșit de-a lungul vieții, iar acum sunt aici cerând iertare deoarece sunt în curs de judecată. În sufletul meu mă simt eliberat prin credință", a mai spus Dincă.

Duhovnicul lui Dincă: „Multe dintre acuzații nu sunt adevărate"

Deținutul Gheorghe Dincă are acum și un duhovnic. Pastorul Viorel Lupu din Slatina este cel care l-a și botezat.

„Se vede transformarea după botez... Gheorghe Dincă este acum un născut din nou, acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, avut grijă, corectat la vorbire, la comportament... Trebuie să treacă prin ciclul acesta, din punct de vedere spiritual", a spus Viorel Lupu într-un interviu acordat pe site-ul relație vs religie.

„El și-a mărturisit păcatele, s-a confesat la mine pentru că noi avem acum o relație de la duhovnic la om care vrea să-l cunoască pe Dumnezeu. El l-a perceput pe Dumnezeu ca pe singura persoană sinceră, corectă și cinstită care-l înțelege, care-l crede și care chiar îl poate ajuta. Și s-a agățat cu toată ființa lui de Dumnezeu... Din ce mi-a spus el și din ce am auzit eu, foarte multe dintre acuzații nu sunt adevărate. Înaintea lui Dumnezeu, el a fost sincer la mărturisire. Dar, instanța va stabili lucrul acesta, nu este treaba noastră. Nici pe el, nici pe noi nu ne mai interesează pentru că el este un om liber acum, se poate întâlni oricând cu Dumnezeu și asta contează cel mai mult", a mai spus Viorel Lupu pentru sursa citată.

„Dincă are o minte diabolică. S-a pocăit pentru că știe că așa va avea o viață mai ușoară"

Surse din penitenciar spun că deținuții care se pocăiesc au un regim mai blând după gratii. „Să nu uităm, Dincă are o minte diabolică. Să nu uităm cum vorbea despre fete când a fost încarcerat, să nu uităm de câte ori și-a schimbat declarațiile. S-a pocăit pentru că știe că doar așa va avea o viață mai ușoară. Va ieși din celulă de mai multe ori pentru a merge la diverse activități, va putea primi pachete. Iar prin participarea activă la activități educative, sociale, va putea primi cu ușurință avize pozitive pentru vizite intime, vizite online etc.", au declarat surse din Penitenciarul Craiova.

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, viol și profanare de cadavre, trafic de persoane și trafic de minori.

Sentința nu este definitivă.