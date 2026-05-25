„Nu e ca la piață”: Ministrul Economiei confirmă negocieri discrete pentru o posibilă întâlnire Nicușor Dan-Donald Trump

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a afirmat luni, 25 mai, că de câteva luni au loc discuții interinstituționale între mai multe ministere și Administrația Prezidențială pentru a pregăti eventuale contacte la nivel înalt cu Statele Unite, inclusiv o posibilă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump.

Oficialul a precizat că aceste discuții nu au un format rigid și nu funcționează „ca la piață”, cu liste de proiecte schimbate între părți, ci reprezintă un dialog continuu, în care sunt implicați consilieri de specialitate din cadrul ministerelor și ai Administrației Prezidențiale.

„Suntem în discuţii deja de câteva luni, interinstituţionale, între mai multe ministere şi inclusiv cu Preşedinţia, pentru a pregăti discuţiile cu Statele Unite, indiferent de modul în care se manifestă sau bineînţeles dacă va avea loc întâlnirea între preşedinţi. Dar vă daţi seama, nu e matematică fină. Nu e ca şi cum, nu ştiu, ca la piaţă în care să te duci cu zece proiecte şi ei să vină cu zece proiecte. Este o discuţie mai amplă”, a explicat Irineu Darău, la Euronews.

Ofivialul a subliniat că România nu trebuie să fie pusă în situația de a alege, pe termen mediu, între Uniunea Europeană și Statele Unite, considerând că menținerea echilibrului în politica externă este varianta optimă.

„Nu cred că, pe termen mediu, România are de ales între Uniunea Europeană și Statele Unite. Statul român face bine că practică diplomația economică și menține dialogul cu ambele părți”, a adăugat ministrul.

În opinia sa, România a fost în ultimii 20–25 de ani un partener de încredere atât pentru UE, cât și pentru SUA, iar continuarea acestei abordări ar reprezenta „calea câștigătoare” pentru interesele țării