Forțele Aeriene ale Ucrainei au detectat mai multe drone și rachete în Odesa în momentul când a fost doborâtă drona la Buzău, scrie presa de la Kiev

În timp ce Forțele Aeriene Române au doborât, vineri, 24 iulie, o dronă deasupra județului Buzău, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat detectarea mai multor drone și rachete de croazieră Banderol în sudul regiunii Odesa.

Potrivit Kyiv Post, aceste rachete sunt cunoscute pentru utilizarea unor componente din import, inclusiv așa-numitelor „motoare cu reacție AliExpress”.

„România și-a ridicat în mod repetat avioanele F-16 de la sol după ce drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. În luna mai, însă, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, oraș situat în sud-estul României, în apropierea graniței cu Ucraina, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Incidentul a declanșat dezbateri ample privind modul în care NATO ar trebui să răspundă și a dus la un nou conflict diplomatic între București și Moscova. România a închis Consulatul Rusiei de la Constanța și l-a expulzat pe consulul general rus, iar Rusia a răspuns prin închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg”, mai scrie publicația citată.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, 24 iulie, că o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un avion F-16.

„Important de subliniat că zona era nelocuită, acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis șeful statului.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a pătruns în spațiul aerian al României pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Instituția precizează că ținta a fost detectată de radar la ora 9.39, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele aflate pe traiectoria dronei.

MApN adaugă că drona nu a urmat un traseu liniar, ci a intrat în țară prin zona Sulina, a trecut prin Brăila și Fetești, după care și-a schimbat din nou direcția, fiind în cele din urmă doborâtă de un avion F-16.