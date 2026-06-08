Video O dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioane franceze de vânătoare din cadrul NATO

Avioane de vânătoare franceze aflate în misiune NATO în statele baltice au doborât o dronă aparent ucraineană care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, a anunțat ministra letonă de Externe, Baiba Braze.

Braze a precizat că aeronava fără pilot a fost neutralizată după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian național, potrivit News.ro.



„Le mulţumim aliaţilor noştri francezi pentru că au doborât o dronă care a pătruns în spaţiul aerian leton", a scris ministra letonă de Externe pe X.

Drona, a cărei origine nu a fost confirmată oficial, ar fi ajuns deasupra Letoniei în urma unor interferențe provocate de sistemele de război electronic rusești, potrivit armatei letone.

Interceptarea aparatului a fost realizată de două avioane de luptă franceze decolate de la baza aeriană Siauliai din Lituania, care au distrus ținta în jurul orei 10:00.

📍Lettonie | Destruction d’un drone par les Rafale 🇫🇷💥➡️ Survol d’un drone au dessus du territoire letton 🇱🇻➡️ Décollage sur alerte des chasseurs 🇫🇷 engagés dans la mission de l’OTAN Baltic Air Policing depuis la base aérienne de Šiauliai 🇱🇹 ➡️ Identification et destruction… pic.twitter.com/NFIMSP7Ibl — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) June 8, 2026

Incidentul vine după ce, în luna mai, un avion românesc aflat în misiune NATO a doborât, în Estonia, o dronă atribuită Ucrainei, prima astfel de intervenție de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Țările baltice, aflate la granița cu Federația Rusă, se confruntă în ultimele săptămâni cu tot mai multe incidente de acest tip, inclusiv pătrunderi sau prăbușiri de drone pe teritoriul lor.

Potrivit unor evaluări europene, astfel situații ar putea fi provocate intenționat de Rusia, care ar devia drone ucrainene lansate către ținte din apropierea Sankt Petersburgului, crescând riscul ca acestea să ajungă în spațiul aerian al statelor NATO.

Evenimentele recente au semnalat vulnerabilități în sistemele de apărare aeriană ale țărilor baltice, care, în anumite cazuri, nu reușesc să intercepteze dronele înainte ca acestea să cadă pe teritoriul lor.