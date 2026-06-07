Video Discuții la NATO despre securitatea Mării Negre, după incidentele cu drone: reuniune pe 10 iunie, la inițiativa României, anunță Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a mers sâmbătă în dana 78 din Portul Constanța, unde a avut loc explozia unei drone marine. Oficialul a discutat la fața locului cu specialiștii pirotehniști implicați în intervenție și a evaluat modul în care a fost gestionată situația.

„Am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Acesta a precizat că intervenția s-a desfășurat conform procedurilor stabilite: „Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune”.

→ Imaginea 1/11: Nicușor Dan, vizită în Portul Constanța după explozia unei drone marine Foto: FB

Vizită la SCOMAR și analiza noilor amenințări

Șeful statului a vizitat și sediul SCOMAR, sistem utilizat de Poliția de Frontieră pentru monitorizarea litoralului și a frontierei maritime.

„Am analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului, proiectat pentru detectarea și identificarea ambarcațiunilor civile”, a declarat acesta.

Șeful statului a atras atenția că mediul de securitate s-a schimbat: „Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial”.

Evaluare în Portul Militar Constanța

Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde au fost analizate capabilitățile Forțele Navale Române.

„România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală”, a transmis președintele Dan.

„Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării”, a adăugat șeful statului.

În context regional, NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră.

„În săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră pentru a analiza contextul strategic din regiune, noile amenințări maritime și provocările generate de utilizarea dronelor, atât navale, cât și aeriene”, a precizat șeful statului.

„Adaptarea la noile tehnologii și la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă”, a mai transmis acesta.