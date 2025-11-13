Ministrul Apărării, despre faza finală a exerciţiului DACIAN FALL 25: „Contribuţia Franţei a consolidat semnificativ postura aliată de apărare”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat miercuri şi joi, în judeţele Sibiu şi Braşov, importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL 25, evidenţiind implicarea rapidă a aliaţilor în contextul securităţii pe flancul estic.

În vizita sa de două zile, ministrul Moşteanu a declarat: „Doresc să subliniez în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare. La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în Români - un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. De atunci, Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, pentru care Franţa este naţiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integraţi alături de forţele noastre armate. Aceasta demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”.

Vizita la Comandamentele NATO din România

Potrivit unui comunicat al MApN, ministrul a fost informat despre evoluţia structurilor multinaţionale dislocate în România şi despre modul în care acestea contribuie la cooperarea aliată şi consolidarea posturii de apărare pe flancul estic.

Vizita a început la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, în prezenţa ambasadorilor şi reprezentanţilor militari ai statelor aliate. Comandantul generalului-locotenent Cristian Dan a prezentat stadiul de operaţionalizare a unităţilor subordonate, evidenţiind contribuţia acestora la consolidarea capacităţilor de comandă şi control ale NATO. Discuţiile au subliniat rolul esenţial al HQ MNC-SE în „arhitectura de comandă a NATO”, precum şi contribuţia la „consolidarea mecanismelor de descurajare şi apărare pe flancul estic şi la asigurarea unei coordonări aliate rapide şi coerente într-un mediu de securitate aflat în continuă evoluţie”.

Exerciţii cu trageri reale la Cincu

La Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, oficialii au urmărit un exerciţiu cu trageri reale desfăşurat de Grupul de Luptă al NATO, ridicat la nivel de brigadă ca parte a consolidării posturii aliate. Demonstratia a evidenţiat nivelul avansat de instruire, interoperabilitatea şi capacitatea de reacţie rapidă a militarilor români şi aliaţi.

Ministrul a apreciat contribuţia celor zece state participante şi angajamentul politico-militar al Alianţei pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul estic, subliniind profesionalismul, dedicarea şi angajamentul militarilor în sprijinul obiectivelor comune.

Coordonarea NATO pe flancul estic

Exerciţiul DACIAN FALL 25 a fost planificat şi condus de Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), unul dintre comandamentele NATO dislocate în România, care coordonează forţe de apărare pe flancul estic al Alianţei, în România şi Bulgaria.