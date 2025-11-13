search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Apărării, despre faza finală a exerciţiului DACIAN FALL 25: „Contribuţia Franţei a consolidat semnificativ postura aliată de apărare”

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat miercuri şi joi, în judeţele Sibiu şi Braşov, importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL 25, evidenţiind implicarea rapidă a aliaţilor în contextul securităţii pe flancul estic.

Ionuţ Moşteanu a subliniat importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL FOTO: Facebook
Ionuţ Moşteanu a subliniat importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL FOTO: Facebook

În vizita sa de două zile, ministrul Moşteanu a declarat: „Doresc să subliniez în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare. La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în Români - un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. De atunci, Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, pentru care Franţa este naţiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integraţi alături de forţele noastre armate. Aceasta demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”.

Vizita la Comandamentele NATO din România

Potrivit unui comunicat al MApN, ministrul a fost informat despre evoluţia structurilor multinaţionale dislocate în România şi despre modul în care acestea contribuie la cooperarea aliată şi consolidarea posturii de apărare pe flancul estic.

Vizita a început la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, în prezenţa ambasadorilor şi reprezentanţilor militari ai statelor aliate. Comandantul generalului-locotenent Cristian Dan a prezentat stadiul de operaţionalizare a unităţilor subordonate, evidenţiind contribuţia acestora la consolidarea capacităţilor de comandă şi control ale NATO. Discuţiile au subliniat rolul esenţial al HQ MNC-SE în „arhitectura de comandă a NATO”, precum şi contribuţia la „consolidarea mecanismelor de descurajare şi apărare pe flancul estic şi la asigurarea unei coordonări aliate rapide şi coerente într-un mediu de securitate aflat în continuă evoluţie”.

Exerciţii cu trageri reale la Cincu

La Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, oficialii au urmărit un exerciţiu cu trageri reale desfăşurat de Grupul de Luptă al NATO, ridicat la nivel de brigadă ca parte a consolidării posturii aliate. Demonstratia a evidenţiat nivelul avansat de instruire, interoperabilitatea şi capacitatea de reacţie rapidă a militarilor români şi aliaţi.

Ministrul a apreciat contribuţia celor zece state participante şi angajamentul politico-militar al Alianţei pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul estic, subliniind profesionalismul, dedicarea şi angajamentul militarilor în sprijinul obiectivelor comune.

Coordonarea NATO pe flancul estic

Exerciţiul DACIAN FALL 25 a fost planificat şi condus de Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), unul dintre comandamentele NATO dislocate în România, care coordonează forţe de apărare pe flancul estic al Alianţei, în România şi Bulgaria.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
gandul.ro
image
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
mediafax.ro
image
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
"Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război". Stenogramele unui scandal care cutremură Ucraina
observatornews.ro
image
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Calcul pensie dacă ai salariul net de 4.500 de lei. Suma estimativă
playtech.ro
image
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase, Bîrligea şi Chiricheş
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cluburile din România au ales: număr nelimitat de mandate la șefia LPF! Cine a votat împotrivă
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Zeci de persoane au fost evacuate de urgență dintr-un bloc din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată! Primele declarații făcute de ISU
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Românii riscă să își ia adio de la carnea de porc! Anunț înainte de Crăciun
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor