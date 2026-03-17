Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Nadia Comăneci, omagiată în Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal 1976: „Sportul are puterea să schimbe lumea”

Nadia Comăneci, simbol al gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice, a efectuat luni și marți o vizită oficială de două zile la Parlamentul European, în contextul aniversării a 50 de ani de la performanța da istorică de la Montreal 1976.

 „Sportul are puterea să schimbe lumea”, a scris Nadia Comăneci, marți, pe Instagram, într-un mesaj însoțit de imagini  din timpul vizitei sale la Parlamentul European.

Delegația României a fost condusă de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și de vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan, potrivit COSR

Campioni ai României, reuniți la Bruxelles

Din delegație au făcut parte și alte nume emblematice ale gimnasticii românești – Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar, Marian Drăgulescu și Marius Urzică – alături de campioni olimpici din alte discipline: Constantina Diță, Laura Badea și Ana Maria Brânză. 

Întâlnire cu președinta Parlamentului European

Unul dintre momentele centrale ale vizitei l-a reprezentat întâlnirea cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Discuțiile au vizat rolul sportului în societate, impactul campionilor asupra tinerilor și importanța promovării valorilor europene prin performanță sportivă.

Nadia Comăneci și Roberta Metsola. FOTO FB Victor Negrescu
Vizita a fost posibilă datorită inițiativei europarlamentarului Victor Negrescu, care a facilitat dialogul la nivel înalt și a susținut promovarea sportului românesc în instituțiile europene. La conferința de marți a participat și Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

„Momente de mândrie fără margini să am ocazia să o găzduiesc la Parlamentul European pe inegalabila Nadia Comăneci, alături de unele dintre cele mai mari nume ale sportului românesc care au scris istorie și care continuă să inspire tinerii de astăzi”, a scris europarlamentarul Victor Negrescu pe Facebook.

Sportul, un limbaj universal

În intervențiile sale, Nadia Comăneci a subliniat rolul sportului în formarea tinerilor și în cultivarea unor valori fundamentale precum disciplina, respectul și fair-play-ul. Fosta campioană a vorbit despre capacitatea sportului de a crea comunități puternice și de a inspira generațiile viitoare, experiența sa rămânând un reper global.

Delegația României la Parlamentul European. FOTO FB Victor Negrescu
Delegația României a fost primită cu apreciere de oficialii europeni, într-un cadru care a evidențiat respectul pentru performanța sportivă românească.

Vizită la Casa Istoriei Europene

Programul a inclus și o oprire la Casa Istoriei Europene, unde Nadia Comăneci a donat o carte, un gest simbolic menit să marcheze contribuția sportului românesc la patrimoniul cultural european. În discuții a fost avansată și ideea organizării unei expoziții dedicate marilor campioni ai Europei.

„Împreună cu tinerele gimnaste din Onești, am vizitat Casa Istoriei Europene, unde Nadia a donat o carte pentru colecția muzeului. Un gest simbolic care arată că performanța sportivă face parte din istoria și identitatea Europei”, a mai scris Negrescu pe Facebook.

„Anul Nadia” , celebrarea unei legende

Vizita s-a încheiat cu o conferință dedicată „Anului Nadia”, un proiect menit să onoreze impactul excepțional al gimnastei asupra sportului mondial. Evenimentul pune în lumină excelența sportivă românească și rolul acesteia în formarea unor modele inspiraționale pentru tinerii din întreaga Europă.

COSR subliniază că prezența unei delegații formate din campioni olimpici transmite un mesaj puternic despre tradiția sportivă a României și consolidează vizibilitatea țării la nivel european. Nadia Comăneci rămâne, prin întreaga sa carieră, un simbol al excelenței olimpice și un ambasador al valorilor care unesc comunitățile.

