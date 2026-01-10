search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
În „Anul Nadia Comăneci”, gimnastica românească fierbe. A plecat antrenoarea care a adus prima medalie olimpică după 12 ani

Publicat:
Ultima actualizare:

Gimnastica, cea mai de succes disciplină a României în istoria Jocurilor Olimpice, a trecut prin ani grei, în care nu a mai contat nici măcar la nivel european. Anul 2024 a fost revirimentul și se părea că lucrurile au intrat pe făgașul normal. Însă 2026, în care vom sărbători 50 de ani de la nota perfectă obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice, începe cu decizii șoc.

Corina Moroșan (dreapta), forțată se plece de la cârma naționalei de gimnastică. Foto Facebook FRG
Multiplele scandaluri în care a fost implicată Camelia Voinea, mama și antrenoarea speranței Sabrina Maneca-Voinea, au dus la dizolvarea loturilor naționale de gimnastică. În plus, finalul anului trecut a adus și demisia Corinei Moroșan, antrenoarea care a calificat naționala după 12 la Olimpiadă, și care a obținut prima medalie pentru România (Ana Bărbosu - bronz la sol), după succesele istorice ale tricolorelor de la Londa 2012 (Sandra Izbașa - aur la sărituri, Cătălina Ponor - argint la sol și bronzul pe echipe).

Corina Moroșan a anunțat prin intermediul golazo.ro că și-a încheiat conturile cu Federația Română de Gimnastică, în urma scandalurilor care au avut-o protagonistă pe Camelia Voinea și lipsa unei viziuni la nivel de federație.

Corina Moroșan activa din 2020 la națională

”Pe 27 decembrie am depus demisia și mi-a fost acceptată. Nu mai puteam lucra în acel mediu. Nu am interacționat cu nimeni de la FRG, nu m-au întrebat nimic, totul s-a făcut prin avocat. Nu aveam nicio îndoială că or să fie de acord cu demisia. Situația (n.r. cu scandalurile) a trenat și nu s-a rezolvat nimic, iar asta a fost pierdere de vreme. Lipsa de viziune m-a deranjat, și aici mă refer la dizolvarea loturilor naționale, iar eu nu am mai văzut un viitor.

Nu am știut încotro s-o mai apuc. Iar fetele, de când au venit de la Mondiale, nu s-au mai antrenat de două ori pe zi. Timp esențial, de pus la punct pregătirea fizică, învățarea unor elemente noi. E important și că l-am pierdut pe Sebi (n.r. - Sebastian Nemeș, antrenor secund) și nu s-a găsit nicio soluție să revină. Și ce puteam să fac de una singură? Că efectiv eram de una singură. S-a desființat tot colectivul. Și e greu să găsești alți oameni la fel de buni”, a declarat Corina Moroșan, care a mai pregătit lotul Marii Britanii și a Belgiei înainte să revină la cârma echipei Românei, în 2020.

Nicolae Forminte va prelua echipa

Nicolae Forminte, la al treilea mandat la cârma naționalei feminine de gimnastică. Arhivă Adevărul
FRG a reacționat rapid după încheierea conturilor cu antrenoarea de 59 de ani. Aseară, l-a instalat la cârma naționalei de gimnastică pe Nicolae Forminte, care a mai fost în această postură între 2005 și 2010, apoi între 2016 și 2019. Plecarea sa din urmă cu 6 ani a venit după evoluții dezastruoase ale fetelor atât la Europenele (prima ediție fără medalie după 31 de ani), cât și la Mondialele din 2019 (locul 22 din 24 de echipe, sub Coreea de Nord, Mexic sau Argentina), echivalente cu ratarea calificării la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. 

Loturile feminine ale României de gimnastică artistică, înainte de dizolvare

Lot 1

Sportivă: Sabrina Maneca-Voinea

Antrenor principal: Camelia Voinea

Antrenor secund: Dan Potra

Lot 2

Sportive: Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu, Denisa Golgotă (în prag de retragere)

Antrenor principal: Corina Moroșan (demisionar)

Antrenor secund: Sebastian Nemeș (demisionar).

Cele două loturi urmează să fie unite într-unul singur, sub conducerea lui Nicolae Forminte.

