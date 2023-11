Urmărire ca în filme în București. Șofer băut, cu poliția pe urmele sale, după ce a provocat un accident VIDEO

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost arestat după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului. Șoferul a fugit de la locul producerii unui accident și a refuzat să oprească mașina, fiind urmărit de polițiști. Magistrații au decis impunerea măsurii controlului judiciar.

Magistrații au decis impunerea măsurii controului judiciar în cazul unui bărbat de 50, arestat după ce a condus un autovehicul fiind sub influența alcoolului, a produs un accident și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.

„La data de 16 noiembrie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție Rutieră au reținut un bărbat, în vârstă de 50 de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, aflându-se sub influența alcoolului”, a anunțat Poliția Municipiului București.

Reținerea bărbatului a fost făcută ca urmare a evenimentelor din 10, în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Secţiei 24 Poliţie, aflați în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiiind sesizați cu privire la solicitarea unui echipaj din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră, care se afla în urmărirea unui autoturism, conducătorul acestuia fiind implicat într-un accident rutier.

„Întrucât autoturismul în cauză a fost observat de un echipaj din cadrul Secției 24 Poliție, s-a procedat la interceptarea și la încercarea de a-l opri în trafic, folosind semnalele acustice și luminoase, însă șoferul a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea. Ulterior, deși a fost oprit în dreptul unui imobil din Sectorul 5, conducătorul auto a ignorat, și de această dată, dispozițiile polițiștilor, blocând portierele. Totodată, acesta a încercat să-și continue deplasarea, punând în pericol integritatea fizică a polițiștilor aflați lângă autoturismul său. Astfel, s-a procedat la spargerea geamului lateral al portierei stânga-față, moment în care șoferul a fost imobilizat și încătușat”, a mai informat sursa citată.

Potrivit informării, „la fața locului s-a prezentat un echipaj al Brigăzii de Poliție Rutieră, care a procedat la testarea conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu aparatul alcool-test, rezultatul fiind de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

„Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, unde i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, cazul a fost preluat de către Brigada de Poliție Rutieră București, în vederea continuării cercetărilor. Ulterior, în baza probatoriului administrat în cauză, la data de 16 noiembrie 2023, a fost dispusă reținerea bărbatului, pentru de 24 ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție Rutieră - Biroul Cercetări Infracțiuni Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, aflându-se sub influența alcoolului”, a mai informat sursa citată.