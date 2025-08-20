Turiști amendați de jandarmii de pe litoral din cauză că nu au respectat steagul roșu. „Nu poți să te joci cu viața!”

Turiștii de pe litoral care nu au respectat steagul roșu arborat de salvamari au primit amenzi de 2.000 de lei din partea jandarmilor și polițiștilor aflați pe plajă.

De când steagul roșu a fost arborat, salvamarii s-au luptat să țină turiștii cât mai departe de curenții foarte puternici. În ciuda interdicțiilor menite să îi protejeze, unii turiști consideră că pot ține piept forței valurilor.

Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a declarat pentru Digi24 că „oamenii sunt neserioși”.

„Oamenii sunt neserioși. Li se spune să nu intre în apă și totuși profită de mare și deși marea e foarte agitată, ei se aruncă în valuri. Avem steagul roșu. Înseamnă pericol. Nu poți să te joci cu viața!”, a declarat acesta.

Recent, un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în mare pentru a salva doi copii aflați în pericol de înec.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, în acea zi a fost arborat steagul roșu pe plajele de pe litoral, semnal care interzice intrarea în apă din cauza curenților și a valurilor puternice. Mulți turiști nu iau în serios semnificația avertizărilor, fapt ce poate duce la tragedii.