„Modificările care intră în vigoare ne vor duce direct în top”. Un sociolog atrage atenția că România va fi lider acolo unde nimeni nu vrea

Majorarea impozitelor pe case și mașini va fi percepută de români ca un adevărat șoc, avertizează sociologul Vladimir Ionaș. Cel mai probabil, acest lucru nu va face decât să crească și mai mult AUR și celelalte partide din opoziție, în timp ce populația va deveni tot mai ostilă coaliției aflate la guvernare.

România va avea din 2026 impozite mai mari pentru proprietățile și pentru autoturisme. Măsura, care este una extrem de nepopulară, se înscrie în cadrul unui plan mai complex al Executivului, prin care fiscalitatea crește în etape.

Sociologul Vladimir Ionaș avertizează că măsura creșterii impozitelor pe proprietate va fi greu suportată de o populație oricum împovărată și care s-a săturat să suporte consecințele politicilor economice eronate ale statului. De altfel, chiar dacă în prezent România are un impozit pe locuințe ceva mai mic ca Polonia sau alte țări, schimbarea modalități de calcul va schimba diametral situația. Într-o postare pe Facebook, Vladimir Ionaș arată că, începând din ianuarie 2026, România va deveni lider regional în această privință, impozitele pe proprietățile imobiliare urmând să fie mai mari ca în Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia.

„Creșterea valorii impozitului pe case și mașini va fi lovitura pe care o va simți o parte mare a societății cel mai dur. Reacția acesteia o vom vedea în ianuarie/februarie. Este adevărat că România are în acest moment (alături de Ungaria) cele mai mici impozite pe locuințe. În Ungaria în multe localități este zero. Polonia, Cehia sau Bulgaria (ne uităm în regiune și nu mergem în Vest) au impozite ceva mai mari. Modificările care intră în vigoare de la 1 ianuarie ne vor duce direct în top. Schimbarea calculului în funcție de valoarea de piață ne va duce puțin peste Bulgaria și mult peste Polonia, Cehia sau Slovacia”, susține Ionaș.

Impozite da, salarii ba

Analistul remarcă și un alt aspect, de care autoritățile române nu țin însă cont. Salariul mediu este evident mai mic decât în țări Polonia, Cehia și Slovacia, în timp cea pensia medie din România este cu mult mai mică decât în statele enumerate.

„Interesant este că în privința impozitelor România depășește foarte rapid acest țări, dar din perspectiva salariului mediu, chiar dacă am recuperat extrem de mult în ultimii ani, încă suntem sub toate cele 3. Cea mai mare problemă va fi pentru acea parte a societății, numeroasă într-o societate îmbătrânită, care trăiește din pensie. La capitolul pensiei medii, România este mult în urma celor 3 state pe care le depășim cu brio la impozitare”, arată Ionaș.

Lucrurile nu diferă cu mult nici în privința impozitelor pe automobile. Singura diferență este că în timp ce românii vor plăti impozite pe mașini comparabile cu statele occidentale, în cele trei țări populația nu plătește niciun fel de impozit pe automobile.

„Despre impozitul pe mașini nu mai vorbim. Polonia, Cehia și Slovacia nu au un impozit anual pe mașini ale persoanelor fizice”, încheie Vladimir Ionaș.

Ce se întâmplă cu impozitele pe case și mașini

Guvernul Bolojan a decis ca majorarea impozitelor pe case și mașini să crească încă din 2026. Potrivit datelor prezentate de Profit.ro și apoi preluate la nivel național, impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%. Concret, potrivit sursei citate, pentru un apartament de trei camere din București pentru care în acest an s-a plătit un impozit de 198 de lei, din 2026 se vor achita 355 de lei.

În ce privește mașinile, noile impozite vor ține cont cu precădere de vechimea și de poluarea acestora. Și în acest caz cei mai afectați vor fi tot românii cu venituri scăzute și medii, care de regulă dețin mașini cumpărate la mâna a doua. Mașinile vechi și poluante îi vor costa tot mai mult pe proprietari, în timp ce mașinile noi, în special cele electrice, vor avea impozite mai rezonabile.