Moaștele Sfintei Ana sunt pentru prima dată în România. Unde pot fi văzute de credincioși

Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, au fost aduse pentru prima dată în România, la București, unde vor putea fi cinstite de credincioși în perioada 5-10 septembrie.

Foto: Facebook/Emil Nedelea Caramizaru

Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, a anunțat programul slujbelor care vor avea loc în perioada 5-10 septembrie, cu ocazia aducerii la București a moaștelor.

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, la ora 18:00, va avea loc întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Ana și a delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, din Sfântul Munte Athos, în pridvorul Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe-Nou, „Km. Zero” – București, urmată de o slujbă de mulțumire.

La ora 18:30 va avea loc Slujba Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar la ora 19:00, Slujba Vecerniei.

Duminică, 6 septembrie 2026, programul începe la ora 8:30 cu Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, urmat de Slujba Utreniei, la ora 9:00, și de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la ora 10:00.

La ora 22:30 va avea loc Slujba de Priveghere, dedicată aducerii cinstitelor moaște ale Sfintei Ana în Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, urmată, la miezul nopții, de săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii.

Luni, 7 septembrie 2026, la ora 10:00, va avea loc Slujba Acatistului Sfinților Martiri Brâncoveni, urmată, la ora 18:00, de Slujba Acatistului Nașterii Maicii Domnului și, la ora 18:30, de Slujba Vecerniei dedicată Praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Marți, 8 septembrie 2026, la ora 9:00, va avea loc Slujba Utreniei, iar la ora 10:00, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie dedicată Praznicului Împărătesc al Nașterii Maicii Domnului. La ora 18:00 va avea loc Slujba de Priveghere dedicată Praznicului Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 8:30, va avea loc Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, urmat la ora 9:00 de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească din ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana. La ora 17:00 va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu în sobor, cu rostirea rugăciunilor de binecuvântare și dezlegare, iar la ora 19:00 va avea loc Slujba Vecerniei.

Joi, 10 septembrie 2026, la ora 9:00, va avea loc Slujba Utreniei, iar la ora 10:00, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La ora 18:00 va fi oficiată Slujba Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar la ora 22:00 este programată plecarea delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, cu Sfântul Odor, către Sfântul Munte Athos.

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, deschisă întreaga zi

„Vă așteptăm cu sfântă bucurie duhovnicească, să fim împreună rugători la un eveniment istoric, sub ocrotirea Sfintei Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, bunica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, eveniment dedicat unei mame eroine, a unsprezece copii, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni!

Sfântul lăcaș va fi deschis pentru cinstirea sfintelor odoare, zilnic, în perioada 6-10 septembrie 2026, între orele 07:00-22:00.

Dacă după ora 22:00 vor mai fi credincioși la rând pentru închinare, biserica va rămâne deschisă până când ultimul credincios așezat la rând va ajunge la racla cu moaștele Sfintei Ana”, a transmis preotul.

Sfânta Ana este în tradiția creștină mama Mariei, soția lui Ioachim și bunica maternă a lui Iisus.

Mama Mariei nu este numită în evangheliile canonice ale Bibliei. În scrierile ulterioare, numele Anei și al soțului ei, Ioachim, provin din apocrifele Noului Testament, dintre care Protoevanghelia lui Iacov, redactată probabil în jurul anului 150 d.Hr., pare a fi cea mai veche care îi menționează.

Sfânta Ana este venerată în creștinismul răsăritean încă din secolul al VI-lea, iar în tradiția ortodoxă ea și Ioachim sunt considerați „Strămoși ai lui Dumnezeu”. Tradițiile despre viața Anei și familia Fecioarei Maria s-au format încă din primele secole ale creștinismului, cea mai veche sursă fiind Protoevanghelia lui Iacov, o scriere apocrifă.

Venerarea Sfintei Ana în Biserica Răsăriteană datează, potrivit tradiției, din jurul anului 550, când împăratul Iustinian a construit o biserică în cinstea ei la Constantinopol. În Occident, cultul său s-a răspândit mai târziu, începând cu Evul Mediu.

În calendarul ortodox, Sfânta Ana este sărbătorită pe 9 septembrie.