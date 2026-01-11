De ce poartă Nick NND dispozitivul negru de pe nas. O probă de la Power Couple l-a făcut să renunțe la el

Nick NND traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. Artistul poate fi urmărit în noul sezon al emisiunii „Power Couple” de la Antena 1, unde participă alături de soția sa, Cătălina Marin, femeia care îi este alături de 33 de ani.

Nick a vorbit deschis despre o problemă mai puțin cunoscută: suferă de anxietate și atacuri de panică. În ultima perioadă, telespectatorii au observat că artistul poartă frecvent pe nas un dispozitiv negru, menit să îi îmbunătățească respirația și să îi inducă o stare de calm.

Soția lui a fost cea care a confirmat, în cadrul unei probe tensionate din show, că Nick se confruntă cu atacuri de panică, mai ales în situații de stres extrem.

„Cine a fost la Power Couple mai vrea o dată! La noi a fost o panică totală proba cu bicicleta răsturnată. A fost o surpriză pentru toată lumea faptul că Nick a urcat acolo și a făcut proba. M-aș mai duce la Power Couple! E ceva mișto rău! Îți intră în sânge!”, a declarat Cătălina Marin, conform Click!.

La rândul său, artistul a explicat rolul dispozitivului purtat pe nas: „E un dispozitiv care ajută pentru o respirație mai bună, dilată nările și oxigenează mai bine creierul! Cu alte cuvinte ajută și la sforăit. Pe mine m-a ajutat!”.

Soția sa a mai dezvăluit că, înainte, acesta devenise dependent de spray-uri nazale din cauza stărilor de anxietate, însă dispozitivul l-a ajutat să renunțe la ele. Mai mult, după proba extremă de la „Power Couple”, când a stat cu capul în jos pe bicicletă, ceva s-a schimbat: artistul nu mai simte nevoia să folosească nici sprayul, nici dispozitivul.

„Era dependent de sprayul nazal, acum nu îl mai folosește. El e cu atacurile de panică și-și dădea tot timpul cu sprayul nazal. De când folosește dispozitivul a scăpat de spray. Îl poartă nonstop însă după faza cu bicicleta - unde a stat cu capul în jos, s-a întâmplat ceva, nu știm exact ce, și nu mai poartă nici dispozitivul!”, a mai spus Cătălina Marin.

Nick și Cătălina au împreună o fiică, Andreea, în vârstă de 19 ani, care urmează deja pașii părinților săi în lumea artistică: cântă, este influencer și make-up artist.